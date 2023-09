Niegan una conexión entre el robo a Sergio Ramos y el de María del Monte

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado este miércoles que haya en la provincia de Sevilla una "situación generalizada de robos" tras el caso sufrido por el futbolista del Sevilla Sergio Ramos, al que le han desvalijado su casa en Bollullos de la Mitación (Sevilla) con sus hijos dentro.

En declaraciones a los medios con motivo de la presentación de la cumbre europea en la capital granadina, Fernández ha asegurado que, por el momento, "no hay novedades ni detenidos" relacionados con el robo en el domicilio de Sergio Ramos el pasado miércoles 20 de septiembre mientras el Sevilla disputaba un partido de la Champions con el Lens francés.

No obstante, el delegado ha insistido en que en la provincia de Sevilla "no hay una situación generalizada de robos", aunque sí se registran "repuntes" durante el periodo estival. Asimismo, ha puntualizado que "no tengo constancia" de que exista una "conexión" entre el robo de la casa de Sergio Ramos y el que sufrió la cantante sevillana María del Monte en Gines.

Igualmente, ha resaltado la "eficacia policial" en el caso de Sevilla, donde la Policía Nacional incluso está acometiendo uuna "reorganización interna" para abordar delitos "específicos", como es el caso de los robos en comercios, con "resultados magníficos".

En este sentido y tras las críticas del alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, sobre la falta de efectivos, el delegado del Gobierno ha "negado" tal situación, destacando que existe una "cobertura muy importante".