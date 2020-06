Olivares suspende su Feria y cierra la piscina municipal

El Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) ha informado de la suspensión "definitiva" de la Feria de Las Nieves y de la cancelación de la temporada de verano de la piscina municipal como consecuencia de la situación actual derivada de la pandemia del coronavirus.

"Se trata de una decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar en muchos años", informa el Consistorio en un comunicado. El plan de transición hacia la nueva normalidad elaborado por el Gobierno contempla medidas de higiene preventivas para evitar el contagio del Covid-19, así como el "establecimiento forzoso" de la distancia social y otras normas de seguridad que, prácticamente, "hacen inviable que la celebración de eventos como nuestra tradicional Feria, que tendría que celebrarse del día 5 al 9 de agosto y la apertura de la piscina en verano se puedan desarrollar de forma segura".

El comunicado destaca que el Ayuntamiento "no puede garantizar" el buen desarrollo tanto de la Feria como de la piscina pública y subraya que desde las autoridades sanitarias competentes --también la Junta de Andalucía-- "vienen recomendando" a los consistorios que no se celebren eventos multitudinarios durante el verano, con lo que es una muestra más de la preocupación y la incertidumbre que existe "ante la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones de personas y rebrotes no deseados de la enfermedad".

El Ayuntamiento señala que se ha tomado esta decisión "desde la prudencia y con la máxima responsabilidad" priorizando por encima de todo la salud y seguridad de las personas, al tiempo que reconoce que es una mediad "dura e inédita" y confía en que sea "comprendida por la población en general, que, además, ha tenido un comportamiento cívico ejemplar".