Olivares y Villanueva Se unen contra el cáncer

“Hola, soy el papá de Elizabeth. Me dirijo a ti porque no sé si aún no lo sabes, mi niña fue diagnosticada con leucemia el pasado 1 de junio de este año 2022. Desde entonces estamos luchando para vencer a la enfermedad con todas nuestras fuerzas y optimismo. El motivo de mi carta es para pedirte ayuda, estoy organizando un pasacalles infantil y familiar con diferentes entretenimientos y actividades para recibir la Navidad a beneficio de ANDEX (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía) para aportar nuestro granito de arena en la construcción de la Planta Zero, un lugar para adolescentes como mi hija, dentro del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se atiendan sus necesidades específicas en la edad que se encuentran dentro de esta enfermedad lo mejor posible. La manera de ayudarnos puede ser con aportación económica para la difusión y preparación del evento; juguetes para sortear durante el pasacalle, o cualquier propuesta que se te ocurra, que siempre será bienvenida. Por nuestra parte, si está dentro de tus posibilidades y te apetece echarnos una mano, ponte en contacto conmigo en el teléfono que arriba indica esta carta y buscaremos la forma más óptima de colaboración. Más abajo tienes la cuenta corriente de la Fundación ANDEX por si prefieres un ingreso directo.

Todas las personas o entidades que colaboren tendrán su publicidad correspondiente en los carteles y otros elementos que publiquemos”.