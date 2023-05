Olvido Guzmán: «Lo que se oculta no desaparece, solo deja de verse»

Ante este cúmulo de sensaciones, el protagonista opta por guardárselo todo. “¿Si lo cuento se reirán de mí? ¿Será mejor ocultarlo en lo más hondo de mí para que desaparezca? Y pensó sí, eso será lo mejor. Si no le hago caso, no existe. Si lo niego no existe”. Pero la voz sabia de su abuela le hace virar su intención. “Lo que se oculta no desaparece, solo deja de verse, como la luna, que se oscurece, pero sigue ahí aunque no la percibas”.

Identificación y expresión de los sentimientos

La propia historia en sí va más allá del cuento, pues ayuda a los pequeños lectores a identificar y poner nombre a lo que sienten, los anima a expresar esos sentimientos y sensaciones como forma de curación en vez de ponerlos en una cara oculta como la de la luna. Los invita a conocer sobre el mundo que les rodea, así como a aceptar y asimilar los cambios, las fases de la vida y la aparición de nuevas personas.