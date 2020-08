Pedrera ofrece edificios públicos para que la Junta reduzca la ratio de alumnos

El Ayuntamiento de Pedrera, un pueblo de la sierra Sur de Sevilla de poco más de 5.000 habitantes, ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía cuantos edificios públicos ha podido con la idea de que baje radicalmente la ratio en las aulas de sus dos colegios y de su instituto de Secundaria . Con respecto a la guardería o escuela infantil, cuya gestión depende directamente del Consistorio, se ha invertido extraordinariamente para remodelar la cubierta y convertir dos clases de pequeños de dos años en tres, además de contratar a más docentes. “Nosotros hemos puesto a disposición del Gobierno andaluz todos los edificios que podemos, pero ahora son ellos los que tendrían que pagar a los profesores de más ”, ha explicado a este periódico la concejala de Educación, Dolores Gordillo (IU-Adelante), que ayer envió una carta a la Consejería de Educación y Deporte explicando estas circunstancias. “De momento no hemos recibido respuesta”, asegura.

Desde el equipo de Gobierno que lidera Antonio Nogales (IU-Adelante), aseguran apostar decididamente por “una vuelta al cole presencial”, pues, de otro modo, argumentan, “la brecha digital abriría una brecha social y educativa que recaería, como siempre, en el alumnado más vulnerable”. El alcalde pedrereño ha insitido en que “hay familias que no pueden mantener una educación a distancia porque no pueden permitirse, económicamente, tener dos o tres ordenadores en casa para que sus hijas e hijos trabajen de forma digital”. Su concejala de Educación, por otro lado, recuerda que “la educación a distancia suele olvidarse del alumnado con necesidades educativas especiales, que necesita una educación más cercana, de contacto y humana”. Por otro lado, la edil de Pedrera ha incidido en que “la educación infantil, primaria e incluso secundaria no solo es la transmisión de conocimientos, pues en estas etapas se trata de una educación más social, más emocional, en la que es necesario el contacto humano entre docentes y alumnado”.