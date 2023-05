‘Piedra y piel’, la cura en forma de arte

“A veces hago decenas de fotografías, luego las llevo a mi estudio, me pongo a ver cómo han quedado, analizo lo que hay en pantalla y me pongo a trabajar”. Si embargo, no es algo de horas, ni de días, y asegura con toda naturalidad que no es raro que una pintora como ella se lleve meses hasta terminar un cuadro.

No es raro tampoco que, tras semanas ideando lo que se quiere plasmar en el lienzo, finalmente la idea no salga adelante. En ese caso lo mejor es tomárselo con resignación y abrazar nuevos proyectos, que por eso el arte es tan inmenso y diverso.

Carmen Sánchez Ruda es Licenciada en Bellas Artes y también tiene estudios en Historia del Arte. Desde muy joven compagina sus dos pasiones: la restauración y conservación de obras de arte y la pintura.

La exposición en el Colegio de Médicos se puede ver hasta el próximo 31 de mayo, de 9.00 a 21.00 horas y de lunes a viernes.