¿Por qué falta agua en algunas zonas de Huévar?

Sus explicaciones se retrotraen al pasado mes de marzo, cuando “tras atender las distintas demandas de los vecinos de dichas urbanizaciones, se les ofreció llevarles cubas de agua, a los que éstos se negaron a aceptar, utilizando la crítica y las difamaciones jaleados por un partido político que solo busca sacar rédito particular y no el general de todos los vecinos”.

La Alcaldesa solicitó un informe técnico municipal sobre la situación de dichas urbanizaciones en la que se le informa de que “la mayor parte de los terrenos que integran las urbanizaciones forman conjuntamente la antigua Unidad de Ejecución 7 de la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales, hoy SUNC-06 en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de dicho planeamiento general”.

En consecuencia, se encuentran clasificados como suelo urbano, en la categoría de No Consolidado, siempre atendiendo a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Todos los terrenos circundantes no incluidos en el ámbito de esta Unidad de Ejecución SUNC-07 o cualquier otro ámbito de desarrollo poseen la clasificación de no urbanizable.

María Eugenia Moreno cita que los propietarios de suelo urbano incluidos en el ámbito de una Unidad de Ejecución delimitada en estas Normas, están obligados, entre otras cosas, a “ceder obligatoriamente y gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos que se destinen a viales, aparcamientos públicos, parques, jardines públicos y centros dotacionales públicos contenidos en dicha Unidad de Ejecución. Dichas cesiones de suelo se realizaran en el momento de la aprobación del Proyecto de Reparcelación o Compensación, o si estos no fuesen necesarios, en el momento de la aprobación definitiva del estudio de Detalle o Plan Especial”.

Además, se hará constar en la escritura de cesión de los terrenos la obligación por parte del cedente en orden a la ejecución de las obras de urbanización que le correspondan, y tendrá que sufragar los costes de urbanización en proporción a la superficie de los respectivos terrenos.