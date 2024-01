Primer caso en España: la mediación logra que no les quiten sus casas a dos familias

Es el primer caso de avenencia entre un gran tenedor, en este caso un banco, y una familia –dos- para que el primero no termine quitándole la casa por impago de la hipoteca. No ha hecho falta llegar a juicio porque, después de las tres primeras sesiones del procedimiento de conciliación o intermediación al que ahora obliga la Ley por el Derecho a la Vivienda -aprobada el pasado 24 de mayo-, las dos partes han llegado a un acuerdo. Ha ocurrido en Los Palacios y Villafranca, precisamente uno de los poquísimos municipios andaluces en los que existe una larga tradición de mediación gracias a una asociación –Madiba- que lleva más de una década trabajando a todos los niveles, desde el educativo y juvenil. Justamente esta asociación ha colaborado estrechamente con la Oficina Municipal de Vivienda para la consecución del objetivo. Aunque, según ha informado el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IP-IU), el Ayuntamiento lleva trabajando con 19 casos -27 familias en 19 inmuebles- desde que el Gobierno central aprobara la ley, hace ahora siete meses, el logro ha sido concretamente con dos familias palaciegas. El banco no les quitará sus viviendas y las familias podrán seguir pagando su deuda, pero esta ha sido reformulada de un modo muy generoso. La entidad financiera les ha perdonado más del 50% del montante que debían y el resto de cuotas hipotecarias mensuales se han adaptado a las posibilidades económicas de dichas familias, es decir, han menguado significativamente porque se han alargado en el tiempo.

“Nos han felicitado del Juzgado de Utrera porque se han dado cuenta, además, de que supone un hito en nuestro país”, asegura el regidor palaciego, consciente no solo del peso que se quitan las afortunadas familias que van a poder seguir pagando sus hipotecas pero de un modo esperanzador, sino de que estos dos casos abren un camino “muy bonito y motivador”, pues “los vecinos de Los Palacios y Villafranca pueden tener la certeza de que nuestros medios y servicios públicos van a estar disponibles para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, que se alcance la avenencia en el mayor número de casos y, si no hay acuerdo, vamos a seguir al servicio de estas familias durante todo el proceso judicial para evitar los lanzamientos en todos los casos posibles”. Evidentemente, la cascada de casos que se espera no solo va a afectar a este municipio sevillano, porque la posibilidad la ofrece una ley estatal.