Protesta por una palabra usada en el Pleno de Coria del Río

Una vecina de Coria del Río, María Rosa Moya, perteneciente a la asociación ‘Coria sin barreras’, ha dirigido un escrito al Ayuntamiento en el que pide que se retire la palabra “retrasaítos” que usó un concejal del equipo de gobierno Andalucía x Sí en el último Pleno, durante la discusión con un concejal socialista sobre los presupuestos locales.

En el escrito, remitido a esta redacción, se refiere, como se aprecia al vídeo que le acompaña, el portavoz de Andalucía x Sí se jacta de que siendo “retrasaítos” han podido sacar mayoría absoluta, en referencia al debate anterior con el concejal del PSOE, que no alude a esa palabra, pero sí considera que el equipo de gobierno no ha elaborado unas buenas cuentas municipales.

Para la firmante del escrito, “esta palabra no debería de haber sido utilizada en ningún momento y mucho menos puesta como parte del pensamiento de otras personas”, recordando que “es cierto que hay personas que son más rápidas en su aprendizaje y otras más lentas, como hay unas expertas en una materia y expertas en otras, algunos de ustedes son altos y otras personas somos bajas”.

“Se retrasa un reloj, no una persona”

Pero, ”he de decirle que personas retrasadas no existen, se retrasa un reloj cuando se avería o un pago que se ejecuta tarde, incluso el horario para realizar cierta tarea pero no es retrasado un adjetivo correcto para utilizar cuando alguien se refiere a una persona”, entendiendo que en un discurso improvisado pueda aparecer una palabra de este tipo, «lo que no es correcto es reiterarse en su uso”.

La misma mujer entiende que hay palabras con las que ciertos colectivos “estamos especialmente sensibilizados”, y también lo están “aquellas personas que se preocupan por la plena inclusión de toda la ciudadanía en la sociedad, personas con diversidad funcional y todas aquellas que consideran que la diversidad es un valor enriquecedor y no un motivo de discriminación”.

Mucho cuidado con el lenguaje

“Decir que los otros partidos consideran retrasados a los miembros de Andalucía x Sí es como decir que lo consideran todas aquellas personas con una ideología política diferente a la suya”, lamenta, por lo que reclama que el Ayuntamiento retire esa palabra del Pleno y no se vuelva a utilizar.

El escrito ha sido enviado al Ayuntamiento mediante registro oficial, y dirigido a todos los concejales, con el fin de que todos y todas tomen nota de algo que es fácil de hacer, como recuerda la misma mujer.