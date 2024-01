«¡Qué bonito canta el «nieto» de Rocío Dúrcal!»

Tal fue la perfección de su interpretación, que la publicación en redes sociales de la canción se ha hecho viral, y ha cruzado el Atlántico, donde, eso sí, a Fran le confunden con un nieto de la cantante con comentarios sumamente cariñosos: “Bella Voz como su linda Abuelita que es un ángel en el cielo. Saludos de Ecuador” o”Gracias, pero digo la verdad: Rocío Es mi Cantante Preferida y nunca he podido escuchar sus canciones interpretadas por alguien más, pero este Talentoso y bello niño, claro, su nieto, al Fin Canta como Ella, como un Ángel. Interpreta la Canción que me he dejado sin palabras que bien lo hace. Bendiciones para él. Muchas gracias, saludos Cordiales de Cuba.

Antes de publicar la canción en su perfil de Instagram Fran tenía unos 11.000 seguidores, y ahora roza los 20.000. El vídeo con la canción se ha reproducido más de 400.000 veces.