¿Qué colegio sevillano tiene historia como para un podcast?

A lo largo de cinco capítulos, las voces de profesores, ex profesores, alumnado y ex alumnado cuentan cómo es este centro, su historia, su presente y su futuro.

Incluso se puede escuchar al de Literatura Nobel José Saramago que visitó este colegio en 2003.

“No ha sido el único proyecto de este año, obviamente; pero sí es especial y muy personal. Ha sido un trabajo altruista que ha requerido el esfuerzo de varias personas. Muchas horas sacadas de donde no las había. Como me pasa a veces, la historia me encontró y ya no pude más que contarla con palabras y sonidos”, dice su coordinadora.