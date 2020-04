¿Quién rompe el confinamiento en Benacazón para atacar a los árboles?

“Entendemos que así tal cual pudiera no ser de mucho interés, pero se agrava al ser en pleno Estado de Alarma, momento en el que una persona ha decidido salir de su casa para llevar a cabo esta acción tan desalentadora”, explica el Ayuntamiento.

Un vecino del municipio señala que, “como no es la primera vez que hay este tipo de actos en el municipio, se llamó a la Policía Local, que se personó, tomó los datos y redactó la correspondiente denuncia”.

Por su parte, la alcaldesa, Juana María Carmona, recuerda que “las agresiones a los árboles en nuestro pueblo no son algo habitual y, aunque se trate de un hecho aislado, en absoluto se corresponde con el sentir general de los vecinos. Es posible que estos ataques puedan deberse a un estado pasajero de ansiedad provocado por las especiales circunstancias en que se encuentra la población debido al encierro por el Estado de Alarma. Sin embargo, todo ello no es excusa para hacer daño al patrimonio que tanto nos esforzamos por conservar. Espero que estos vergonzosos actos no vuelvan a producirse porque actuaremos con contundencia”.