Rafa Zafra, un retorno con sabor a cocina alcalareña

De ahí, trabajé cerca de casa como en San Marcos, pero a los cuatro meses me di cuenta de que yo lo que quería era viajar, salir, y conocer la cocina y gastronomía de otros lugares. Mis padres me ayudaron a conseguirlo y tuve la oportunidad de viajar por toda España y parte de Europa para aprender todo lo relativo a la cocina.

Pues mira, los primeros contactos que tengo con la cocina, curiosamente, fueron siendo yo muy pequeño, con apenas 10 años. Estudié en los Salesianos y había una parte del curso que era de actividades extraescolares y, lo normal para los chavales era marquetería, deporte, también había teatro, idiomas... cada uno se apuntaba en lo que más le gustaba y, precisamente, como a mí me encantaba comer, pues entré en una clase de cocina. Y lo típico en la época, como era de cocina y era yo el único niño, pues se metían conmigo. Para mí, entonces, era maravilloso el poder disfrutar de lo que más me gustaba, que era comer, junto a mis amigas en aquellas clases.

Tengo muchos recuerdos de mi infancia en Alcalá. Me gustaba mucho el fútbol, entrenar en los Salesianos, ¡y la feria! (risas). Como ves, no me he perdido una.

Hablando de recuerdos... Tenía un compañero de clases, desde pequeñito, que era mi mejor amigo. Ahora también hablamos, pero de pequeño era mi mejor amigo y pasábamos muchísimas horas juntos en excursiones, viajes, fines de semana... ellos tenían una panadería en la familia Ordóñez, Panadería Ordóñez, y yo no puedo hablar de otro pan que no sea el de ellos.

Como referente lo tengo clarísimo. Siempre digo que te tengo dos. Uno es mi madre, porque me enseñó a amar en la cocina, me enseñó a darle cariño, a mimarla, a darle pasión. Y, luego, Ferrán y Albert Adriá, que con El Bull i fueron los que me enseñaron a entender la cocina, a crear un nuevo camino, a preguntarme las cosas, intentar superarnos, el punto de creatividad, el sacrificio... todo eso se lo debo a ellos.

¿Un plato?

Como plato típico, yo creo que cualquiera de cocina andaluza que se haya podido preparar, en Alcalá la hacemos muy bien. Desde las espinacas, el menudo, los potajes, salmorejos, sopeao, la porra... pero si me tengo que quedar con algo, me quedo con dos elaboraciones que, como en Alcalá, no he encontrado en ningún sitio, y son los chicharrones y la pringá.

¿Un dulce o postre?

Pues, en ese aspecto, creo que en Alcalá tenemos una gran pastelería, desde los pestiños que me hacía mi madre, las abuelas, las bizcotelas, el San Joaquín ¡por favor! ¡quien no se haya comido un San Joaquín...! Y bueno, las más típicas que son muy difíciles de encontrar en otros lugares es la famosa “Poleá”.

Creo que somos muy buenos y, sobre todo, en cuanto a la pastelería, cuando hablo de ella lo hago por etapas: Semana Santa, Navidad, etc. Lo diversa que es y lo rica que es, porque al final una pastelería une a la familia, en la hora del café, momentos de compartir, y son momentos muy bonitos.

¿Un plato que no te guste?

Pues, por decirte algo, y no es que no me guste porque ¡a mí me gusta “to”! pero, tal vez por su textura, sería el que pusiera en la cola de la lista, es la sopa de tomate. Y ya te digo que no es que no me guste.

Una experiencia o aprendizaje que hayas tenido que quieras compartir con los lectores

¿Cómo mensaje qué te diría? Bueno, ya estoy en los 40, ya puedo dar un mensajito, antes no (risas).

Yo creo que estamos en la ciudad más maravillosa del mundo, donde a todos gusta lo bueno, reír, pasarlo bien, la Semana Santa, la feria, las bodas de los compañeros, la romería... yo creo que esto va en nuestro ADN y es muy difícil separarse de él. Yo, de verdad, que lo añoraba mucho, pero, de cierta manera, nos tenemos que sacrificar si queremos algún logro, algún logro de vida como crecer profesionalmente. Y es muy duro, muy duro dejar tu ciudad para para poder crecer profesionalmente. No es un consejo, porque cada uno tiene que hacer lo que hace mejor.

Yo creo que es importante tener la mentalidad más abierta y poder salir, porque siempre vuelvo, ya lo he dicho, he montado Mareantes para volver a Sevilla, pero esta mentalidad de privarte... No todo puede ser tan agradable, sino que tiene que haber sacrificio para poder conseguir tus metas y, sobre todo, no la búsqueda de tu éxito, sino la de tu felicidad. Mi felicidad me decía que tenía que salir, que tenía que volar, y solo siendo feliz se consiguen los éxitos.

Muchas gracias, Rafa, por tus palabras. Nos daremos un merecido homenaje en Mareantes.