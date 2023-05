Renuncias en el PP de Gines al imponerles un candidato que no vive en el pueblo

El secretario general del PP de Gines (Sevilla) y edil en dicho municipio, Domingo Camino, ha dimitido de su cargo orgánico y ha abandonado el partido, porque según denuncia la cúpula del partido ha "impuesto" al comité local un candidato ajeno al mismo y que además "no vive" en este municipio aljarafeño. Así, afea al PP la falta de "transparencia" y de diálogo con el comité local.

En un comunicado difundido en las redes sociales, Domingo Camino expone que tras 26 años en el PP, ha decidido renunciar y dejar las filas del partido porque al PP de Gines se le ha "impuesto un candidato a la Alcaldía", Manuel Casero Jiménez, quien figuraba en 2019 en la lista del PP en Castilleja de la Cuesta, con el que no está de acuerdo el comité local del partido ni quienes llevan "cuatro años" de mandato municipal "al pie del cañón, defendiendo al partido para levantarlo" en este municipio aljarafeño gobernado por el PSOE.

Según expone, el comité local lleva "desde octubre de 2022 llamando" al presidente provincial del partido, Ricardo Sánchez; y al secretario general, José Ricardo García, "sin tener una respuesta para presentar" la candidatura del PP de Gines.

"Cuando el 25 de enero nos enteramos del candidato por el periódico, decidimos presentar nuestro candidato y nuestra lista con 21 miembros" a los responsables superiores del partido, "sin obtener respuesta alguna", señala.

"Ya que dicho candidato no vive en Gines, se fue del partido de Gines al de Castilleja, y no ha hecho muchas cosas por el PP de Gines, teniendo irregularidades, y además el que lo propone es el candidato a la Alcaldía de Valencina de la Concepción (el diputado provincial Ramón Peña), diciendo que él sabe quién puede mejorar los resultados de Gines, que él se preocupe de su pueblo, que es donde debe trabajar", asevera el ya ex secretario general del PP de Gines.

Hace escasos días, además, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salteras, Manuel Ruiz Macías, se despedía del pleno lamentando el "ninguneo y desprecio" al que supuestamente le ha sometido el partido, a la hora de configurar la nueva candidatura electoral, en la que finalmente no figura.