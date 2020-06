S.O.S por los carriles bici del Corredor Verde

Seguramente ahora que el estado de alarma ha tocado a su fin -de momento-, las ganas de hacer deporte han suscitado la sorpresa de ciudadanos y administraciones ante el estado de las infraestructuras para ello. En este sentido, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, que forma parte del Corredor Verde del Área Metropolitana de Sevilla , ha enviado una carta a la Oficina de Vías Pecuarias, perteneciente a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, para solicitar la recuperación de ciertos tramos impracticables porque la vegetación los ha anulado . La misiva del Consistorio palaciego insiste en la necesidad del arreglo del sendero que discurre paralelo a la Carretera del Monte hasta el parque periurbano de La Corchuela, donde la abundante vegetación invasora “supone un peligro para los usuarios porque disminuye la visibilidad”. Hay tramos en los que no cabe siquiera una bicicleta. Por otro lado, también se pide “el arreglo o sustitución de puentes y pivotes para evitar posibles accidentes”, así como “recuperar el ancho original de deslinde del carril en zonas donde las obras privadas han disminuido la anchura de este”.

El nexo campo-ciudad

La iniciativa del corredor verde metropolitano es un intento de mejorar el nexo campo-ciudad, según se recoge incluso en la web de la Junta, “facilitando a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y de contacto con la naturaleza”. Desde luego, el objetivo del Corredor Verde es contribuir a la creación de una Red de Espacios Libres articulados y vertebrados con el sistema de asentamientos y comunicaciones en el ámbito metropolitano y se propicia al mismo tiempo el transporte en bici, además del interés turístico y recreativo. No en vano, la ruta forma parte de la Red Verde Europea en el arco Mediterráneo Occidental, del que se tiene planeado que conecte el sur de Portugal con el norte de Italia, atravesando las regiones mediterráneas de España y Francia. En este proyecto transnacional, donde la Junta es un socio líder además, participa una treintena de socios.

“El problema”, sostiene el concejal de Deportes en Los Palacios, Jesús Condán, “es que no existe un presupuesto de mantenimiento ordinario, según nos dijeron en una reunión mantenida el año pasado en la Oficina de Vías Pecuarias”. “Hay dinero para inversiones pero no para mantenimiento, y eso no nos parece lógico”, insiste Condán, que había mandado muchas otras cartas en el mismo sentido antes de que la reivindicación la llevase a cabo directamente la Alcaldía.