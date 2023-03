Sánchez Gordillo no descarta seguir en política

Después de que este pasado jueves fuentes de IU indicasen a Europa Press que Juan Manuel Sánchez Gordillo, del Colectivo Unidad de los Trabajadores (CUT) y alcalde de Marinaleda (Sevilla) desde 1979, no concurriría a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, toda vez que el veterano dirigente cuenta ya 74 años de edad y 44 años de trayectoria ininterrumpida como primer edil; el mismo ha trasladado este viernes que "todavía no" ha tomado la "decisión" de si aspirar o no a un nuevo mandato.

En Marinaleda, municipio de la Sierra Sur sevillana bastión de la izquierda, las últimas elecciones municipales de 2019 se saldaron con la victoria de la candidatura a la reelección que entonces encabezaba Sánchez Gordillo.

En concreto, la candidatura a la reelección de Sánchez Gordillo obtuvo un 48,53 por ciento del respaldo electoral y seis concejales, frente a los cinco logrados por Avanza, con un 46,13 por ciento de los respaldos, con lo que el veterano líder del movimiento jornalero conservó una vez más el poder.

Además de su papel como alcalde, Sánchez Gordillo ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía entre 1996 y el año 2000 y entre 2008 y 2014. La asamblea de su formación en Marinaleda tiene aún pendiente celebrar una reunión, al objeto de aprobar la candidatura a la Alcaldía por la federación de izquierdas.