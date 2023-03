Tagarnina con todo en la V Ruta de Montellano

Cómo cambian los sabores cuando cambian los contextos. Hoy, Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Montellano vuelve a anunciar su Ruta de la Tagarnina, que va ya por su quinta edición. La antiquísima planta herbácea que recolectaban los pobres andaluces en tiempos de escasez se ha convertido desde no hace mucho en un lujo de la cocina que no están dispuestos a perderse los paladares más exigentes. En Montellano, como en casi en toda la Península –salvo en el norte-, la tagarnina o cardillo ha crecido siempre en terrenos no cultivados y la gente del pueblo ha aprovechado desde siempre su tallo guisado a modo de cocido o potaje. Siempre fue fácil encontrar la tagarnina en zonas de pastoreo, ya que el ganado aporta estiércol beneficioso y no se come la planta porque tiene punzantes espinas. El próximo fin de semana, del viernes 10 al domingo 12 de marzo, los bares y restaurantes de Montellano se emplean a fondo con recetas de todo tipo con la tagarnina como protagonista. Será fácil recorrer el pueblo siguiendo los hitos de esta sabrosa ruta.

Cada establecimiento, 12 en total, va a proponer dos tapas: una con tagarnina y otra de la casa, para así promocionar la rica gastronomía de este municipio donde cocinan de maravilla las merluzas a la marinera y las pavías de merluza, los potajes, las albóndigas y la carne de matanza, por supuesto. Sin embargo, la tagarnina va a ser la protagonista de la ruta, bares como El Rincón de Carmen o el de La Bodeguita ofrecerá una tapa de cocido de tagarninas que promete. El de los Hermanos Giráldez le añade a ese cocido panceta, que no le viene nada mal. El bar Manolito tiene ya en su carta la tagarnina en baja tempura. Y establecimientos como el bar Paracato o el de Paco Arguiñano ofrecen unos buñuelos de tagarnina que poca gente ha probado fuera del pueblo. La Taberna Oriente está preparando, por su parte, un aliño de tagarnina con huevo, caballa y salsa de la casa. Y el Rincón del Tarufo, unas croquetas de tagarninas esparragadas que les gustan hasta a los niños. La Venta El Potaje tiene unas tostas de huevos de codorniz con tagarnina que tienen su éxito en el pueblo. Los Cántaros ofrecerá unas tagarninas esparragadas con su huevo cuajado de toda la vida. Y Casa Viñita, unas albóndigas de carne con tagarninas y chorizo en salsa de pan frito.

Las tagarninas, por cierto, como otros vegetales parecidos como las acelgas o las espinacas, contienen vitaminas de los grupos A, B y C que promueven el buen funcionamiento de los órganos, la formación de los tejidos blandos y las mucosas, la salud ocular y los efectos antioxidantes que resultan tan esenciales para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales.