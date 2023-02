Toneladas de basura donde debería haber naturaleza

Una zona a la que, además solo se puede acceder en vehículos no motorizados, pero, sin embargo, está llena de neveras, televisores, toneladas de cartones y demás basura, que solo han podido ser llevadas a ese punto mediante camiones o furgonetas, y “se han tirado en mitad de la naturaleza impunemente, sin respeto alguno por el paraje donde se están dejando los residuos”.

Andalucía, según se recoge en su web oficial, es la comunidad autónoma que cuenta con la red más extensa de vías pecuarias, que asciende a un total de 32.728 kilómetros de longitud.

Se trata de una red viaria destinada a usos alternativos al tráfico rodado, que conecta todos los municipios y comarcas de Andalucía entre sí, tanto internamente como con el resto de la Península Ibérica.

El activista sevillano ha dicho que ha contactado con algunos alcaldes de los municipios por donde pasa esta vía pecuaria, “que me dicen que limpiar esa basura no es de su competencia, que es de la Junta”, y lamenta que “mientras hablamos de competencias y de quien tiene o no la culpa, este es el paisaje que encontramos en mitad de la naturaleza”.

Pero Enrique Herrero va más allá, y recuerda que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, asistió hace unos días al inicio de las obras de adecentamiento “de las vías pecuarias denominadas Cordel de Villamanrique y la Marisma y Cordel de Triana a Villamanrique, que comprenden los términos municipales de Tomares y Bormujos”, como explica la Junta en un comunicado.

Previamente había visitado también el punto limpio de Tomares, una infraestructura que se puso en marcha el pasado verano y que da servicio a los más de 25.000 habitantes del municipio.

La instalación, que supuso una inversión de 537.447 euros, tiene una capacidad para tratar 906 toneladas al año y cuenta con una superficie construida de 5.374 metros cuadrados.