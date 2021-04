Trabajo y formación en tiempos de pandemia

No está siendo fácil para millones de españoles que buscan trabajo adaptarse a la nueva realidad. Muchos de ellos, con la brecha digital que ha supuesto la covid, ven en la nueva sociedad que viene un frenazo a sus aspiraciones. Por ello, desde las instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales, regadas con dinero de Europa, están lanzándose numerosas iniciativas para intentar paliar, en la medida de lo posible, la herida que se ha abierto en la sociedad civil española.



Para muchos, estos planes de empleo suponen un simple parche que poco o nada arregla a corto o medio plazo. Para otros, un balón de oxígeno con el que poder pagar las facturas que llegan cada mes y evitar, en la medida de lo posible, pasar por más dificultades en el día a día. Los expertos, no obstante, abogan por cambiar las condicionalidades de estos planes que permitan, de forma real, eliminar el desempleo estructural que afecta a la sociedad española de forma secular.



De todas formas, ayuntamientos como el de Carmona están intentando optimizar estos recursos para llegar al mayor número de personas posibles y atender las necesidades más urgentes de familias o colectivos que necesitan reinsertarse en el sistema y trabajar cuanto antes.



Cursos para 120 desempleados

La primera de estas iniciativas para el empleo ha sido la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Carmona, con la colaboración de Fomento Los Alcores, de cursos gratuitos de formación en los que participarán 120 desempleados de la localidad.



En concreto, se trata de ocho nuevos cursos que ofrecerán formación en áreas como los idiomas (inglés e italiano), turismo, animación sociocultural y educación ambiental, camarero de restaurante, lenguaje de signos, orientación laboral e informática.



En su presentación, el alcalde, Juan Ávila, destacó que estos cursos se ofrecen según la demanda que señalan los inscritos en el plan promocional de formación y empleo de Carmona, Profoem; una herramienta a través de la cual los inscritos en el plan están informados de la oferta formativa en la localidad y pueden hacer sugerencias sobre posibles temáticas para los cursos.



Con estos cursos se da también la oportunidad de una primera experiencia laboral como docentes a los alumnos que participaron de manera reciente en el curso de formación profesional Docencia de la Formación Profesional para el Empleo impartido por el propio Ayuntamiento.



Juan Ávila señaló la importancia de la formación “como apoyo para facilitar a estas personas su inserción en el mercado laboral y, por lo tanto, para impulsar el desarrollo socioeconómico de Carmona”.



AIRE ante la pandemia



Otras 100 personas participan en el taller deportivo Aire puesto en marcha por las delegaciones municipales de Deportes y de Empleo del Ayuntamiento de Carmona a través de la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE) de la Junta de Andalucía.



Aprovechando las instalaciones municipales y con la contratación de personal especializado procedente del Plan AIRE, se ha diseñado un programa deportivo y de ocio adaptados a todos los perfiles.



Se trata de un taller deportivo, similar a un taller de gimnasia de mantenimiento, dirigido a personas mayores de 40 años que se imparte por una de las empleadas del programa AIRE, divididos en dos grupos de edad: de 40 a 60 años y mayores de 60 años, con 100 usuarios repartidos en horarios de mañana y tarde.



El alcalde de Carmona, Juan Ávila, y la delegada Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, María del Mar Rull, han visitado recientemente esta iniciativa que se ha ofertado ante el aumento de los hábitos relacionados con la actividad física surgidos durante la pandemia.



Durante la visita, el alcalde ha destacado la “respuesta positiva de este taller entre los carmonenses” y la aplicación de estos planes de empleo “en iniciativas que repercuten de manera directa en nuestros vecinos”.



Plan de Urgencia Municipal, de la mano de Diputación



Por último, se ha iniciado esta misma semana un nuevo PEUM, plan de empleo continuación de los anteriores programas especiales de urgencia municipal, que en esta ocasión estará dotado con 423.000 euros cofinanciados por el propio Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Plan Contigo.



El alcalde de Carmona, Juan Ávila, destacó “el esfuerzo económico realizado por ambas administraciones para poner en marcha este ambicioso plan con el objetivo de contratar al mayor número de personas posibles en un situación económica actual marcada por la crisis de la pandemia sanitaria”.



Este programa estará dirigido a personas en riesgo de exclusión social que vivan solas, a ciudadanos pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo, familias en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior, mujeres en situación de riesgo, con carácter preferente víctimas de violencia de género y otras unidades familiares que cumplan con los requisitos de las bases



Asimismo, estas personas deben estar en situación desempleo, empadronados en Carmona a 1 de enero de 2021 y cumplir una serie de requisitos económicos. Las personas interesados podrán recoger las solicitudes y obtener más información en la Delegación Municipal de Servicios Sociales, en la página web del Ayuntamiento, www.carmona.org , o a través de la sede electrónica municipal, https://sede.carmona.org



El objetivo de las contrataciones estará en función de las necesidades de los distintos servicios municipales, con especial atención a labores de mejora de la ciudad como mantenimiento, limpieza, jardinería, etc.