Un «camarada decepcionado» de Cantillana reniega de IU por su pacto con «la derecha»

La hojilla, repartida calles y viviendas, parte de una supuesta “ persona de Izquierda Unida, del Partido Comunista ”. Explica que después de tener conocimiento “de lo que ha pasado en el Ayuntamiento”, con el pacto mediante el que IU le daba “la alcaldía a la derecha , de una forma casi clandestina y con mucha desesperación ” se siente “decepcionado”. “Jamás me imaginé ver y vivir una cosa así”, expresa.

El ambiente político está enrarecido en Cantillana desde las elecciones municipales y, sobre todo, desde la constitución de la corporación municipal . A la votación secreta para la elección de alcalde, el voto en blanco que dio el bastón de mando a la candidata socialista y el pacto que no llegó a término entre PP e IU para dar la alcaldía al primero se ha sumado este sábado un nuevo capítulo. El pueblo ha amanecido con una hojilla donde un “ decepcionado ” con la coalición de izquierdas la critica por su postura y su acuerdo con el PP para dar la alcaldía “a la derecha” .

En el escrito, se dirige a sus “camaradas” para preguntarles “¿cómo han podido hacer esto?”. El autor continúa expresando que “en mis tiempos no teníamos ni para comer, pero teníamos las ideas muy claras y principios”, y que a pesar de todo “defendíamos nuestros ideales”.

El firmante anónimo asegura sentirse “defraudado”, esperando que “los artífices del pacto de tal bajeza piensen bien lo que han hecho”. Aprovecha para “decirles a los concejales de Izquierda Unida que no me representan, ni representan a la izquierda ni nada por lo que he luchado toda mi vida” y exhortarles que “si tienen ustedes algo de dignidad váyanse del Ayuntamiento”.