Un peligro menos en la carretera

“Aunque algunos no lo entiendan (porque no les ha tocado vivir una desgracia) nosotros vamos a seguir trabajando para que nuestros vecinos circulen tranquilos y seguros por nuestras carreteras, apartando de la circulación a peligros como este”, dice el mensaje que han difundido, haciendo público además la imagen del test de drogas correspondiente.

¿Es normal conducir un vehículo después de haber consumido drogas? A la vista de algunas actuaciones recientes de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta parece que sí, aunque, afortunadamente no es la tónica habitual.

Los positivos en drogas, a diferencia de los de alcoholemia, no se miden en porcentaje de droga consumida y detectada por el test. Es decir: si se da positivo, ya cae la multa, da igual que sea por un porro o por cinco gramos de cocaína.

La multa no es nada despreciable, ya que asciende a 1.000 euros y, además también conlleva la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

A diferencia de la alcoholemia, además, se sanciona en función del consumo, porque si no se presentan efectos visibles de haberla consumido, da igual. La multa cae aunque el conductor manifieste que está capacitado para conducir e incluso el agente constante que es así.

La Ley establece que no se requiere que se muestren síntomas de estar afectado, y da igual el nivel de droga en sangre. No obstante, se podría aplicar también una sanción penal, con lo que el asunto no es, ni mucho menos, una broma.

Pero cuidado, además, si los agentes detectan síntomas que hagan evidente que no se está en las condiciones idóneas para la conducción, porque ahí entra la sanción penal.

Si el agente pide al conductor, por ejemplo, que se baje del vehículo y no es capaz de mantenerse en equilibrio o está excesivamente nervioso, llega la vía penal.