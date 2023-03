Un poco de ti, es mucho

El 15 de abril a partir de las 17.00 horas, y en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, tendrá lugar una gala benéfica en el recinto ferial de Dos Hermanas con el objetivo de recaudar fondos para sufragar los cuidados que la familia de Víctor Ramos necesita para su hijo, que padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA) severo.

Son muchas las empresas que han querido colaborar con el evento para ayudar a Víctor, colaboración que sigue abierta para aquellos que quieran poner su “granito de arena”, con la que se ha organizado una gala que contará con tómbola solidaria, castillo hinchable, pinta caras y sorteo de camisetas.

La entrada tendrá un precio donativo de 2 euros y contará con las actuaciones, entre otros, de Marcos Peñalosa, Rocío Guerra o la Peña Carnavalesca Ibarburu.

Todos con Víctor

Víctor Ramos padece un TEA severo que provoca que necesite cuidados continuos. En los últimos meses la situación de estrés a la que está sometido ha causado que su estado empeore y la familia se ha visto obligada a pedir ayuda para que la calidad de vida de Víctor no se vea afectada. “Hay días que no podemos salir de casa porque Víctor busca dañarse, incluso, se tira en medio de la carretera y no podemos moverlo”, comenta Antonio Ramos, padre de Víctor.

La familia Ramos Rodrigo busca un colegio en el que su hijo pueda tener los cuidados que, por su estado, necesita diariamente, ya que hay momentos en su día a día en los que simplemente, viajar al colegio, se convierte en un ejercicio de riesgo. “Cada vez que salimos para llevarlo al colegio en coche, tenemos que hacerlo entre dos personas, ya que una persona tiene que estar durante el camino sólo pendiente de Víctor. Viajar en coche con él es un riego si no se hace así porque da golpes y se estresa y cualquier día puede pasar algo”.

Agradecimientos

La situación de la familia se ha visto empeorada en los últimos meses, desde que Víctor cumplió los 13 años, ha ido creciendo y ya, con casi 95 kilos, se hace casi imposible poder con él. En alguna ocasión, incluso, han tenido que llamar a la policía local, cuando se ha llegado a sentar en medio de la carretera y no ha querido moverse.

Estas situaciones han sobrepasado la paciencia de esta familia nazarena que, como grito de auxilio, lanzaron una llamada en sus redes sociales para buscar ayuda para Víctor. Gracias a este llamamiento que se hizo viral, la familia ha conseguido contar con el apoyo de medios de comunicación, vecinos, instituciones y empresas para llevar a cabo las acciones necesarias para que la calidad de vida de su hijo pueda verse mejorada.