Un verano sin piscina pero con playa en La Algaba

La iniciativa se plantea como alternativa de ocio, ya que la piscina municipal no abrirá este verano . Los vecinos de La Algaba podrán pasar dos días de playa en semana en las costas de Huelva . Unas excursiones previstas para cada martes y jueves de los meses de julio y agosto , y que tendrán un coste por persona de 3 euros para adultos y 2 para menores – respetando así los precios de las entradas de la piscina –. Los billetes se podrán adquirir en la Delegación municipal de Deportes a partir de la próxima semana.

La Algaba no tiene playa – marítima al menos –. Y este verano, a causa de la pandemia causada por el coronavirus, tampoco tendrá piscina pública. Pero para sofocar el calor estival los algabeños tendrán la posibilidad de refrescarse en el Atlántico con un precio muy asequible . El Ayuntamiento pone en marcha el programa ‘Súbete al autobús del verano’ , que visitará dos días en semana las playas de Huelva.

Además de mantener las disposiciones sanitarias, los ayuntamientos se afanan en evitar focos y los temidos rebrotes de COVID-19 entre la población. Con la llegada del verano, las piscinas están siendo uno de los frentes de batalla en los que los consistorios apuestan por la apertura con un control más riguroso y limitación del aforo, o bien optan por no ofrecer este servicio .

El Ayuntamiento cofinancia la actividad, de modo que no suponga un gasto desmedido para los algabeños, y que elijan esta opción para disfrutar tanto de la convivencia entre vecinos como de la comodidad de viajar sin usar el vehículo particular .

Es el caso del Ayuntamiento de La Algaba, que ha decidido de forma consensuada con la oposición no abrir la piscina de verano esta temporada. Según ha expresado concejal de Deportes y responsable del servicio, José Geniz, “se ha decidido anteponer la salud de la población por delante de cualquier otra consideración, ya que la prioridad es evitar que se produzca cualquier contagio o rebrote”.

La legislación y la normativa que regulan la denominada “nueva normalidad” establecen “medidas que generan demasiadas dificultades para una apertura segura y que no ponga en peligro a usuarios y trabajadores”, según se ha indicado desde el Ayuntamiento. Tanto las limitaciones de aforo hasta números muy reducidos y los exhaustivos controles de higiene y limpieza suponen una dificultada añadida al hecho de que “los usuarios puedan mantener la distancia de seguridad para no favorecer la propagación del virus”, con lo que se justifica la no apertura.

Desde el consistorio se resalta que se ha optado por “ser precavidos” anteponiendo “la responsabilidad” para “seguir con cero contagios y superar la pandemia”. Y aunque los algabeños no puedan disfrutar este verano de su piscina, los chapuzones en la playa están asegurados con las excursiones municipales.