Una banda sonora agropop contra el COVID-19

El vocalista del mítico grupo palaciego No me pises que llevo chanclas, Pepe Begines, ha compuesto una simpática canción que resume y expresa el sentir de los restaurantes y hosteleros de su pueblo, Los Palacios y Villafranca, especialmente de esos cuatro bares que conforman aquí la llamada Ruta del Arroz y que se la encargaron hace solo unos días, a lo que el cantante respondió con un rotundo e inequívoco sí. En tiempo récord, Begines se ha rodeado del cantaor flamenco José Ángel Carmona -de la jonda estirpe de los Distinguidos-, y de su propio hermano, el cineasta Álvaro Begines (Por qué se frotan las patitas, Un mundo cuadrado, etc.) y han editado un videoclip que ya circula por redes sociales y otros escapes audiovisuales de este confinamiento que ha sacado de muchos lo mejor de sí, incluso música solidaria, como es el caso.