Vía libre al tercer carril de autopista entre Dos Hermanas y Las Cabezas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció ayer la licitación, por un importe de 4.080.676 (IVA incluido), de la redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril en la autopista AP-4 a lo largo de 41 kilómetros entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan. También se licita, por otro importe de 1.050.001 euros (IVA incluido), la redacción del proyecto, previamente necesario, para otro tercer carril en la autovía A-4, concretamente entre el enlace con la SE-40 y el enlace con la AP-4. Por lo tanto, solo en papeles y estudios, el presupuesto supera los 5 millones de euros. Luego vendrá la obra, pues construir el citado tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas costará 145 millones, mientras que hacerlo entre el enlace de la SE-40 y el de la AP-4 costará otros 30 millones. En total, 175 millones (si le sumamos la redacción de los proyectos, 180). Y las obras, si todo marchara según lo previsto en los planes de este Gobierno que todavía está en funciones, no terminarían antes de 2030.

Tal vez por todos estos condicionantes, y porque el Gobierno central lleva anunciando lo del tercer carril desde antes de la pandemia del Covid -cuando la liberación del peaje entre Sevilla y Cádiz-, el anuncio, ayer viernes, de la licitación de la redacción del proyecto no es que haya sido recibido con demasiados aplausos. Todo va tarde, porque son datos del propio Ministerio que, precisamente desde la liberación del peaje –y como era de esperar-, el tráfico normal se ha duplicado en la AP-4, y el tráfico de los vehículos pesados se ha triplicado. El anuncio del anuncio de ayer ya se produjo en marzo de este año, y a principios de agosto, en plena operación de verano, la Cámara de Comercio de Sevilla clamó por que se pusiera en marcha “de forma urgente” ese tercer carril en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y en ambos sentidos. Aquella desesperada reivindicación tuvo lugar el 7 de agosto, cuando centenares de conductores se quedaron atrapados en casi 30 kilómetros de retenciones...

El caso es que ya sí parece que el anuncio se va a publicar donde debe: en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según adelantó la propia ministra en funciones, Raquel Sánchez (PSOE), este pasado jueves en su visita a Sevilla. Ayer lo hizo el propio Ministerio a través de una nota de prensa que incluso los Ayuntamientos en principio afectados (Dos Hermanas, Los Palacios, Las Cabezas, El Cuervo) se han tomado con toda la cautela hasta que no vean el BOE. El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (IP-IU), por ejemplo, considera que para un pueblo como el suyo, “que ha enarbolado desde el primer momento en solitario la reivindicación por el desdoble de la N-IV y de movilizar a otros municipios y administraciones, no descartamos volver a las movilizaciones si el Ministerio, de una vez por todas, no da solución a estos problemas que para la comarca del Bajo Guadalquivir son de vital importancia”.

Lo que se propone ampliar es la capacidad entre Dos Hermanas y el futuro enlace de Los Palacios y Villafranca -adjudicado, como el de El Cuervo, desde mayo de 2021, según se quejaba ayer el primer edil palaciego-, con el origen de la actuación en el kilómetro 557,5 de la A-4. Su final se situaría en el kilómetro 26,2 de la AP-4, donde hoy por hoy se encuentra todavía en redacción el proyecto de construcción del nuevo enlace de Los Palacios y Villafranca, en un tramo en el que, por cierto, existen cuatro viaductos, cinco pasos superiores y hasta una pérgola. Por otro lado, también se busca ampliar la capacidad entre el futuro enlace de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, una actuación que comenzaría en el kilómetro 26,2 de la AP-4 y terminaría en el enlace de Las Cabezas de San Juan, aproximadamente en el kilómetro 45 de la AP-4.

Por otro lado, se acometería la remodelación del enlace de Las Cabezas de San Juan (entre los km 44 y 47 de la AP-4), donde se estudiarían alternativas para facilitar la conexión directa de la AP-4 y la A-471 –la carretera que viene desde Sanlúcar de Barrameda hasta el cruce de El Torbiscal- sin pasar por las dos glorietas actuales, dotarlo de la capacidad necesaria para atender la demanda actual y futura, minimizar la afección a suelos urbanizables y mejorar los accesos existentes.

En cualquier caso, el Ministerio tiene previsto igualmente “rehabilitar los pavimentos de los 92 kilómetros” de la autopista del sur (desde Dos Hermanas hasta Puerto Real) “para reparar daños y adecuar el firme de la carretera a la nueva situación y demanda de los vehículos pesados”.