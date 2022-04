Villanueva de San Juan se pinta de poesía contra la despoblación

El encargado de retratar al recordado poeta Sancho es el artista malagueño, especializado en grafitis Jony Villalba, de Campillos. Tomás Gutiérrez, por su parte, que ha llegado de Ciudad Real, está pintando una antigua matanza de Villanueva de San Juan, basándose en una antigua fotografía en la que queda patente que aquellos momentos tenían tanto de tradición como de fiesta. El pintor ha sustituido el cochino por una flamenca. El sevillano Pedro Almeida, por otro lado, está pintando un paisaje que ya es hoy muy otro: el del puente de los seis ojos, del siglo XVIII. El río que atravesaba se encargaba de abastecer las huertas que rodeaban a todo el pueblo y que ya no están. Lo curioso de la pintura de Almeida es que hace coincidir, mágicamente, la línea del horizonte real con la del horizonte de su propia obra. El alicantino Alex Gambin es el único pintor que repite. Se está encargando de plasmar el bullicio de la juventud en una antigua discoteca de los años 80, cuando todavía este pueblecito tenía dos discotecas que eran capaces de congregar a jóvenes de toda la comarca...

Qué tiempos aquellos, dicen ahora para sí los cincuentones del pueblo, que ha perdido cierto brío pero no la memoria, a la que están contribuyendo con este proyecto no solo las estampas pintadas en las casas con vocación de permanencia, sino los recordados versos de un poeta, Sancho, que lo fue pese a la indiferencia que sufrió durante toda su vida y toda su muerte, aunque, puntualmente, un vecino y estudioso de su obra que llegó a primer teniente de alcalde, Francisco Armayones, consiguiera bautizar una nueva calle con su nombre; aunque la Diputación de Sevilla le publicara en los años 90 un par de poemarios que hoy merecerían reeditarse. “Poeta soy por apodo, / y aunque en el arte algo apunto / yo quisiera de otro modo / poder tratar del asunto, / como un poeta del todo. / Mas no sé de ortografía, / ni prosodia ni sintaxis / ni tengo mundología / por lo tanto no sé casi / cultivar la poesía”.