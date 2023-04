«Yo he ido siempre al Rocío con mi mochila y una botella de agua»

-¡Y desde los nueve! Siempre he trabajado en el campo, o en la marisma o en las arenas, siempre echando la peonada. En mi casa nunca ha habido tierras ni propiedades, pero nunca me ha faltado el trabajo. Hoy en día el que quiere trabajar, trabaja, y el que no, pues no. Pero en aquellos momentos había trabajo hasta para los mosquitos en esas parcelas de las marismas.

- Bueno, siempre me ha gustado el fútbol y siempre he sido del Betis. También me ha gustado muchísimo el baloncesto. Fui de los primeros que empecé a jugar al baloncesto aquí, porque me encantaba, lo que pasa es que aquí en aquellos años no había condiciones para practicar ningún deporte. Lo único que podíamos hacer era ir al arroz y para atrás, a escardar y para atrás...

-Hombre, la verdad es que ya no me lo esperaba...

-Sí, porque primero iba con La Palma del Condado; luego me trasladé a La Puebla del Río, porque allí vivía una tía política mía. Y luego conocí aquí, en el bar El Desembarco, al padre de Felipe González y a Francisco, que era hermano mayor de la Hermandad de Gines. Y como me conocía de los años de La Palma y de La Puebla, me invitó y fui dos años con Gines... Y ya luego comencé a peregrinar con mi Hermandad de Los Palacios, claro...

-¿Tú eres un rociero de los que están encantados con comer, cantar y bailar?

-Hombre, yo he bailado y he cantado, porque en mi familia siempre ha gustado mucho el cante. Pero yo he ido al Rocío a peregrinar. No he ido al Rocío a comer ni a beber ni a cantar. Yo he pasado el Rocío bebiendo con una botella de agua. Por mi madre. Con la mochila y una botella de agua. Y durmiendo al lado de la carreta, que es como yo he ido siempre satisfecho. No el remolque con la mesa llena de whiski. Yo no he ido nunca al Rocío a emborracharme, porque si quisiera emborracharme iría a Curro el de la Casilla, sería fácil. Pero yo he ido al Rocío siempre por otra cosa, para estar junto a la carreta y, además, para vigilar toda la noche por si alguien se hubiera acercado para hacer daño. Siempre he ido solo al Rocío, para llegar, rezarle a la Virgen y venirme. No he ido a otra cosa.

-Pero a los rocieros se les suele achacar que no van al Rocío solamente a rezar... Habrá de todo.

-Por supuesto. En mi misma familia conozco a gente que va en la caravana para cantar y bailar, y luego llega la hora de la misa o del Rosario y ni siquiera se acercan. Hay mucha gente que solo va a pasarlo bien, claro. Y luego llegan al pueblo y dicen en el bar: “El Rocío, de escándalo”. Me acuerdo que uno me señaló en un bar un día para que yo dijera que sí, que El Rocío había estado de escándalo. Y entonces yo le dije: ¿A mí me preguntas? A quien hay que preguntarte es a ti: ¿cómo estuvo la misa? ¿cómo estuvieron el Rosario? ¿Y el Ángelus? Me tomé el resto de la cerveza y me salí. Y dejó de hablarme.

-Tú sí hablas con la Virgen, imagino.

-Hombre, yo siempre guardo el debido respeto. Yo conozco a mucha gente vieja del Rocío. Yo estuve en el bautizo del actual presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla. Fue su padre quien vino por mí para que asistiera al bautizo del niño. Conocía mucho a sus tíos, a los Díaz de la Serna. El abuelo de Santiago era de Rociana, pero se casó y se vino a Almonte, estuvo en varias juntas de la Hermandad y siempre me llevé muy bien con él...

-Con quien sí hablas a diario es con el director espiritual de los rocieros palaciegos. No todo el mundo puede decir que desayuno a diario a don Luis Merello Govantes.

-Sí, el director espiritual ha sido amigo mío desde que salió del seminario y se vino a los poblados de colonización, en el 72... Vinieron cuatro curas para decir misas en los poblados. Yo trabajaba escardando y entresacando algodón y, como él trabajaba codo a codo conmigo, cogimos amistades. Hemos cargado muchos sacos juntos. Tanto Luis como Joaquín, Javier... Con él cogí muchas amistades, y hasta hoy. Y todos los días tomamos café juntos. Bien temprano. Antes de las ocho ya hemos terminado. También fui amigo de don José María, con quien don Luis empezó siendo coadjutor. Don José María me llamaba muchas veces y me decía: “Es que tengo aquí unas pocas de cartas para los leones, por si se las puedes llevar”. Los leones eran los riquitos del pueblo. “ahí llevas las cartas para los leones”, me decía...

-Jesús, ¿te ha ofendido la parodia de la Virgen en la televisión pública catalana?

-Es que no hay justicia, empezando por los políticos. ¿Por qué a aquella comunidad hay que darle veinte y a esta diez? El problema no es de este o de aquel humorista, sino que es un problema político.

-¿Crees que la juventud es cada vez más rociera o menos? Lo pregunto por el futuro...

-Es que, como yo siempre he dicho, hay un Rocío del río para allá y otro Rocío del río para acá. El Rocío del Aljarafe es muy distinto al de aquí. Aquí puede ser rociero el 20 por ciento de la población, como mucho. Allí es el sesenta o el setenta por ciento. Aquí se hace una misa de fin de mes y no viene casi nadie y allí se llena cualquier iglesia. Con eso lo digo todo. Aquí, en cualquier conversación, cualquiera ofende al Rocío. Allí se está hablando mal del Rocío y siempre siempre hay alguien que lo defiende y pone las cosas en su sitio. Y lo hace cualquiera que lleva todo el día con una zoleta.

-Ya no puedes seguir yendo pegado a la rueda del Simpecado, ¿no, Jesús?

-Bueno, bueno... Se lo he dicho a Poley y a varios de la hermandad... Si yo pudiera ir andando un trecho y luego montarme en el remolque o en el charré de la Hermandad... Y cuando llegue a Coria hacer andando hasta La Puebla, por ejemplo, y así. Eso no lo descarto. Así es como a mí me gusta ir, y así es como disfruto del Rocío. Después la gente... cada cual disfruta como quiera. Yo quiero ir al lado de la Carreta.