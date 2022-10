Ricardo Sanz: «En nuestros días se cae con frecuencia en el “feísmo”»

-Para el que aún no lo conozca, ¿Quién es Ricardo Sanz

-Soy un pintor que conjuga la modernidad con una formación clásica muy clara, que hace de mi obra algo muy personal, independiente de modas y vanguardias. Pero lo más importante, pongo el alma en cada pincelada que doy. Es una pincelada suelta, fluida y colorista. Me interesa profundamente el estudio de la luz, que envuelve todo, y lo define, y es esto una constante en mi obra figurativa. Lo profesional y lo personal van tan unidos en mi vida que sería incapaz de separarlos.

-Defina su forma de pintar y técnicas que más utiliza.

-La técnica que más utilizo es el óleo que ofrece una cantidad de matices y color que no se puede comparar con otra técnica. Como ya he dicho, soy un pintor figurativo, independiente, que lo que más me interesa es intentar hacer vibrar lo más profundo del espíritu del espectador a través de mi obra, que al final es el objeto del Arte, y todo lo demás es accesorio. Cualquier alegato, o cualquier reivindicación del tipo que sea, metafísica o social no debe ir en detrimento de ese fin primordial del Arte, que se olvida con mucha facilidad, y por eso en nuestros días se cae con frecuencia en el “feísmo”.