Cuidado con la «picadura» de la mosca negra

Muchas de ellas son autóctonas y nos protegemos con repelentes pero otras son especies «invasoras» y puede dar más problemas de lo que pensamos.

Desde ANECPLA, Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, se advierte del cuidado que hay que tener con la mosca negra pues se ha expandido de forma rápida por toda España y tiene predilección por sitios como humedales o charcas. Este insecto puede causar graves enfermedades y debemos estar protegidos con ella.

Aunque en España no tiene categoría de «especie invasora» aún si es cierto que su presencia está certificada y que, de momento, no ha sido transmisora de enfermedades. Ello no quiere decir que en un futuro no las origina como en Brasil, Venezuela o África y que se haga «especie invasora» por su permanencia y efecto pernicioso. Todo ello está relacionado con el cambio climático en el que el planeta se halla inmerso y que hace que las especies se adapten en torno a nuevos entornos.

Sergio Monge de ANECPLA indicaba: «El cambio climático y la globalización son dos factores muy potentes para que esto se produzca. La única manera que tenemos de evitarlo es que las Administraciones Públicas vuelquen todos sus esfuerzos en el control de esta especie que está muy cerca de llegar a convertirse en un importante problema de salud pública en España”.

En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que hay más de 18 millones de personas infectadas por alguna enfermedad en países como África Subsahariana o Latinoamérica. Casi de 270.000 se han quedado ciegas a causa de esta picadura, generando la enfermedad popularmente conocida como “ceguera de los ríos” pues es la zona de reproducción de la mosca negra.

Hay que saber que la picadura no es tal sino que, realmente, es una mordedura que dejan una herida “de consideración importante y pudiendo dar lugar a infecciones y reacciones alérgicas muy alarmantes, que en algunos casos requieren hospitalización”. El efecto es el de un desgarro en la parte de la piel donde ha elegido el insecto y donde va a surgir una hinchazón que puede tardar hasta un mes en bajar.

«Cuentan con una boca en forma de sierra con la que producen una herida en la piel en la que inoculan la saliva, dejando como marca un punto rojo además de la inflamación», explican desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).»Inyectan un anestésico que provocará que nos demos cuenta horas más tarde de que nos ha mordido, la saliva puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles» y la herida en la piel puede durar hasta siete días. Sin embargo, puede generar «infecciones y reacciones alérgicas»

Si siente que le ha «picado» no dude en acudir al médico y centro hospitalario más cercano.

Marcas para reconocer una picadura:

· Dolor intenso en la zona.

· Punto rojo que puede sangrar.

· Enrojecimiento o roncha alrededor de la mordedura.

· Picor.

· Inflamación.

Recomendaciones ANECPLA para evitar esta picadura:

· Vestirse con ropa clara y sin colores llamativos.

· Evitar andar por el cauce de los ríos o en áreas cercanas, sobre todo al final de la tarde.

· Poner mosquiteras en ventanas y puertas en zonas de alto riesgo.

· Evitar la acumulación de agua en el exterior del hogar y cubrir los depósitos.

Como primera medida para protegerse: «limpiar la zona y aplicar hielo para disminuir la inflamación».