Escándalo Pfizer: ¿Se suministró la vacuna contra el COVID sin saber si era efectiva?

La pandemia por el coronavirus, por el SARS CoV-2, hizo que las compañías farmacéuticas acelerarán el proceso de creación de una vacuna efectiva contra la enfermedad. Sin embargo, año y medio después de tener varias que se han indo inoculando a la población, surgen informaciones que son, cuando menos, preocupantes, una de ellas relacionada directamente con la vacuna de Pfizer.

Pfizer fue una de las primeras en estar disponible y la que ha creado toda la polémica pues en una comisión del Parlamento Europeo, J. Small, una de las directoras ejecutivas, confesó algo de extrema gravedad. Así, a la pregunta de Rob Roos, miembro del Parlamento Europeo: “¿Se testó la vacuna Pfizer contra el contagio y transmisión del Covid antes de que entrara en el mercado? Si la respuesta es no, por favor dígalo claramente. Si es sí, ¿está dispuesta a compartir los datos con el comité? Quiero una respuesta directa, es lo que estoy buscando. Muchas gracias” se iba a dar una contestación que crearía el asombro y la perplejidad.

J. Small respondió: “Respecto a la cuestión de si sabíamos si nuestra vacuna contra la transmisión del Covid era efectiva antes de que entrara al mercado, no, no lo sabíamos. Teníamos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender lo que estaba ocurriendo en el mercado de las vacunas”.

Para Ignacio Rosell, especialista en medicina preventiva y Salud Pública, la respuesta es ambigua pues “seguramente podía haber aclarado mejor a lo que se refería”. En los ensayos con las vacunas se valoraba la protección contra la enfermedad. “Siempre hemos dicho que la vacuna, si bien podía reducir el riesgo de contagio, no implicaba evitar la infección ni dejar de transmitirla a otros en caso de infectarse. No debe confundirse esto con el efecto individual de protección frente a enfermedad grave, las secuelas y la mortalidad. La reducción de riesgo de transmitir la infección si un vacunado se infectaba no se evaluó en los ensayos. Muchas otras cosas sí”.

José Gómez Rial, en Science Media Centre, declaraba al respecto: “Con las vacunas se ha mezclado ciencia y política de una forma que ha hecho perder la confianza en una herramienta que se estima que ha salvado más de 20 millones de vidas durante esta pandemia”.

Además explicaba que “es cierto que desde ciertas instancias de la compañía farmacéutica se atribuyeron a la vacuna capacidades que no se habían demostrado y para las cuales los ensayos clínicos no habían sido diseñados. En una palabra, se ‘vendió’ la vacuna muy por encima de sus posibilidades (y de las posibilidades de todas las vacunas existentes). Esto hizo un daño tremendo a la vacuna y a la ciencia en general”.

África González-Fernández, catedrática de Inmunología, CINBIO, de la Universidad de Vigo, para NIUS, decía: “los ensayos para ver si una vacuna evita la transmisión de un patógeno son muy complejos y, sobre todo, en la situación de la pandemia. La urgencia era actuar para inducir una buena respuesta inmunitaria que permitiera parar la masacre de la pandemia en relación con fallecimientos, enfermos graves en UCI y hospitalizaciones. La realidad ha demostrado la eficacia de las vacunas, pero también que eran levemente eficaces para evitar la transmisión del virus. Hemos tenido una suerte tremenda con unas vacunas que en menos de un año mostraron una eficacia de más del 90 % con un rango de seguridad estupendo. Creo que debemos congratularnos por ello”.

Lo cierto es que la inquietud se ha sembrado allá donde la parquedad en explicaciones de Janine Small ha debido der matizada por otros expertos que respaldan la eficacia de la vacuna de Pfizer pero que no pone freno a la “riada” de comentarios y polémica originada en redes sociales.