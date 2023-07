Evitar la humedad para prevenir las infecciones ginecológicas en verano

Expertos en Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla recomiendan evitar la humedad para prevenir las infecciones ginecológicas, las cuales aumentan considerablemente en verano por el uso de bañadores que no mantienen seca la zona genital. Por este motivo, se producen cambios en la flora vulvovaginal que pueden provocar infecciones de orina, candidiasis o vaginosis bacteriana.

Cambiar el bañador con frecuencia y cuando no se vayan a realizar más baños en la playa o evitar baños genitales en exceso, son consejos básicos para prevenir las infecciones ginecológicas por humedad durante esta época del año. No obstante, tal y como indica Macarena Reina , especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla , se pueden dar otros factores relacionados con los cambios en la rutina, como ducharse más veces debido al calor, viajes donde no se puede realizar una higiene correcta o los cambios en la alimentación, que, aunque son menos frecuentes, también pueden favorecer la aparición de estas infecciones. Si la mujer es propensa a las infecciones vaginales, los expertos recomiendan el uso de probióticos específicos de la flora vaginal como prevención, bien vía oral o mediante aplicación directa con un tampón.