Investigadores chinos y sevillanos avanzan en el conocimiento de la Esclerosis Múltiple

El doctor Zhang Guoxun, Celso para los hispanos, llegó a Sevilla en 2017 para mejorar su formación en Neurología. Su intención era investigar en el área cerebrovascular, pero la casualidad le puso en el camino al Dr. Guillermo Izquierdo, quien ha sido el Jefe de Neurología del Hospital U. Virgen Macarena durante varias décadas, y uno de los mayores expertos mundiales en Esclerosis Múltiple, EM.

Reconoce el Dr. Zhang (los chinos escriben el apellido antes que el nombre) que al principio no quería investigar sobre la EM, “porque en China esta enfermedad tiene una baja incidencia”. Pero cuando conversó con el Dr. Izquierdo y conoció “su historia y sus logros”, se motivó y ahora quiere hacer en China lo mismo que el Dr. Izquierdo ha hecho aquí en España.

¿Qué tiene España en el campo de la EM que le falta a China?

España es un país muy desarrollado en la esfera de la Medicina, cuyos profesionales gozan de un gran reconocimiento por sus investigaciones. China es un país muy grande. Nuestro trabajo diario se va en tratar a los pacientes, no nos queda tiempo para la investigación. Pero, con la relación establecida entre China y España, obtendremos muchos éxitos en el área de la investigación, porque somos muy optimistas y perseverantes.

Hasta hace unos 3 años el tratamiento de la EM en China era paliativo. ¿Cómo está la situación actual?

Hace 3 años China no disponía de ningún medicamento para tratar la EM. Pero en 2018 incorporamos el primero, la teriflunomida. En 2019, el fingolimod. Y el año pasado el siponimod (no usado todavía en España). Aunque no son suficientes para tratar esta enfermedad, el gobierno ha dicho que este año aprobará el uso de otros. Los países occidentales cuentan con 16 medicamentos para abordar la EM. Por otra parte, el gobierno chino protege a los pacientes que padecen esta enfermedad con un seguro médico y un coste muy bajo de estos medicamentos.

¿Hacia dónde va China en el abordaje de la EM?

Creo que mi país tiene un futuro prometedor, se esperan grandes avances en el conocimiento de esta enfermedad. Es cierto que la EM es muy desconocida en China, también por la baja prevalencia. Y mi labor no solo debe ir encaminada a tratarla, sino a divulgar su conocimiento.

El Dr. Zhang Guoxun trabaja en el Hospital XianYang (3000 camas) adscrito a la Universidad Yan'An, ubicada en la ciudad XianYang (Shaanxi), conocida porque allí nació el primer emperador de China, de la Dinastía Qin.