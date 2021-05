La Clínica HLA Santa Isabel pone en marcha su nueva Unidad de Injerto Capilar

Existen dos técnicas de trasplante capilar, la F.U.E. (extracción de unidades foliculares) y la F.U.S.S. (cirugía de tira de unidad folicular). Las diferencias entre ambas radican en los métodos de extracción. En la F.U.S.S., los folículos se sustraen mediante la extirpación de una tira de piel del cuero cabelludo de la zona de la nuca, de la que luego se separan las unidades foliculares mediante un bisturí. En el F.U.E., la extirpación se realiza de unidad folicular a unidad folicular, mediante un micromotor con un bisturí circular o punch.

Esta última técnica es la más utilizada “son que no requiere puntos de sutura, no deja cicatriz, no hay pérdida de sensibilidad, no es dolorosa y la recuperación postoperatoria es más corta y llevadera”, indica el profesional de HLA en Sevilla.

Qué no hay que hacer cuando se realiza un trasplante

Una vez realizado el tratamiento de microinjerto, el seguimiento posterior se hace indispensable para conseguir la máxima eficacia. El Dr. Rodríguez Vela advierte siempre a sus pacientes que “el resultado final se verá transcurrido un año, aunque a los seis meses ya será bastante visible. Los profesionales siempre advierten que durante los dos o tres primeros meses el pelo injertado suele caerse, dejando paso al crecimiento del nuevo. Este periodo es el más delicado. Después, podrá observarse el crecimiento del cabello trasplantado a un ritmo de un centímetro por mes”.

El mismo día de la intervención el paciente regresa a su domicilio, no obstante, el profesional alerta de que “debe seguir una serie de recomendaciones que, no siendo un impedimento para llevar una vida normal, no cumplirlas puede perjudicar el resultado final. No debe friccionar la zona trasplantada, ni realizar ejercicios fuertes o lavarse la cabeza durante la primera semana y, si de forma accidental, se arranca un injerto y sangra, debe presionar con una gasa sin levantarla durante 10 minutos”.

Desde la nueva Unidad de Microinjerto del HLA Santa Isabel destacan que “es muy importante trabajar en centros reconocidos, con profesionales médicos y con equipos y técnicas de última generación, ya que realizar los procedimientos en un entorno hospitalario ofrece una seguridad y tranquilidad extra en todo el proceso”.