La emocionada carta del padre de un paciente de cáncer que deberían leer en la Sanidad Pública

No ha sido la primera vez, sino la tercera, pero “el tiempo no cuenta cuando se trata del cáncer”, comienza el palaciego Francisco Toledo su carta de agradecimiento a la Sanidad Pública después de que su hijo, Pablo, haya conseguido el alta por un cáncer de tiroides. “Y si ese tiempo es el de mi hijo, los segundos se hacen eternos. El alma se desgarra como una cortina de humo y los recuerdos se amontonan tapando el sentido de la vida”, continúa la misiva que ha querido difundir el emocionado padre en el decano de la prensa sevillana. Desde luego, el relato y el agradecimiento se convierten en noticia porque no todos los días, pese al trabajo constante, puede presumir la Sanidad Pública de que le agradezcan su labor de este modo tan directo, tan concentrado, tan poético.

“Su madre y yo hemos vuelto a vivir el vértigo de un futuro incierto”, dice quien esta vez se ha visto pisando el sendero de su particular calvario en el hospital Virgen de Valme. En las palabras de Toledo pueden verse reflejados los miles de pacientes que pasan por ahí cada año: “A lo largo del pasillo del hospital vamos dejando a un lado y a otro miradas concentradas en pensamientos constantes, hondos suspiros de desconfianza en el presente y en el futuro, rostros ansiosos de falta de descanso. Una galería de personas pacientes, sufridoras de unas enfermedades injustas y que hacen despertar una solidaridad primaria entre todos los que esperamos noticias alentadoras”.

La descripción de lo vivido se empapa de una confianza recordada: “El espacio de la consulta médica no puede ser más elocuente y acertado: confianza y empatía ocupa toda la sala, emanando de la atención y de las palabras que el profesional de la sanidad pública nos ofrece”.