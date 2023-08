La gordofobia empieza en el médico, denuncian activistas contra la violencia estética

«Acabar con la gordofobia en el médico es fundamental. El hecho de que un médico use un parámetro para medir tu salud como el índice de masa corporal que se creó hace 100 años no tiene sentido. La salud ha evolucionado, pero siguen recetando dietas sin ver más allá o entender las causas del sobrepeso», añade la conductora del pódcast «¡¿Puedo hablar?!» que lleva años luchando contra la ansiedad generalizada.

Más allá del médico, la gordofobia las condiciona a la hora de comprar ropa pero también en el mundo laboral o incluso en el social.

«Si me plantean ir a una terraza, lo primero será sentir estrés: ¿qué tipo de sillas habrá?», cuenta la comunicadora, que dice que a la sociedad «le molesta» ver cuerpos gordos.

Un punto de inflexión en el «empoderamiento» de las personas con cuerpos no normativos pasa por «recuperar los veranos», una estación en la que ir a la playa y la piscina se convierte en una pesadilla llena de «juicios ajenos».

«Yo antes odiaba el verano, lo odiaba porque era la estación del año en que debía permanecer encerrada. Sentía vergüenza y me sentía monstruosa. Pensaba que mi cuerpo no pertenecía a ninguna de las actividades asociadas al verano», recuerda Cepeda.

«Me pasé cuatro veranos encerrada y no hay día que no me arrepienta de aquello. Ahora lo vivo con mucha naturalidad, aunque no significa que no tenga días malos porque nuestro estado anímico no es igual todos los días y, al final, vives en una sociedad gordófoba», añade la autora de «Kilo arriba, kilo abajo» y «¡Es un escándalo!» (Ed. Versatil).