La incidencia de gripe comienza a bajar y aumenta la de covid

En total, la tasa global de infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria (IRAs) es de 935,1 casos/100.000 habitantes (966,2 casos en la semana previa), lo que implica un decrecimiento del 3 por ciento.

Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs en AP se dan en el grupo de los menores de un año (3.923,2 casos/100.000 habitantes), seguido del grupo de 1-4 años de edad (1.675,6 casos/100.000 habitantes). Los datos muestran una tendencia a la baja en menores de 15 años, mientras que se mantienen en ligero ascenso adultos jóvenes y personas de 65 o más años. "Se observa una tendencia a la estabilización en la tasa de síndrome gripal, mientras que la de bronquiolitis desciende", se recoge en el informe.

Esta semana, la positividad de los casos de gripe es de 41,4 por ciento (vs. 44,6% en la semana previa), 10,6 por ciento para SARS-CoV-2 (vs. 9,6% en la semana previa) y 6 por ciento para virus respiratorio sincitial (vs. 9,9% en la semana previa).