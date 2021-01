La lepra: El estigma letal de una enfermedad curable

Imagínese un mundo en el que el 99% de la población fuese inmune al coronavirus de manera natural. En el que existiese un tratamiento eficaz para ese 1% restante. Imagínese un mundo en el que, desde hace tres décadas, el coronavirus se considerase una enfermedad controlada en la mayor parte de los países. Un mundo en el que, a lo largo de todo un año, en España sólo se detectasen dos casos de coronavirus. En el que únicamente una persona, en toda Andalucía, estuviese en tratamiento.

Ahora imagine que en ese mismo mundo existen 127 leyes en 22 países distintos que discriminan no sólo a las personas que tienen coronavirus, sino también a aquellas que lo han padecido tiempo atrás. Un mundo en el que estas personas no tienen derecho a impartir clase en las universidades ni a viajar en el tranvía, pudiendo ser repudiados por sus parejas si, años atrás, tuvieron coronavirus. Un mundo en el que, hasta hace unos años, una persona con coronavirus no pudiese entrar en los Estados Unidos, y que se los considerase “inadmisibles” para obtener la ciudadanía.

Pues ese mundo existe. Pero la enfermedad en cuestión no es el coronavirus, del que, se estima, en Andalucía hay 391.000 casos, sino la lepra, de la cual la OMS registró 202.185 casos en todo el mundo en 2019, último año del que hay registros. Son números muy bajos, tanto que, más que dar lugar al optimismo, hacen temer a la comunidad científica: La OMS pronosticó que, para 2019, habría unos 400.000 casos de lepra en el mundo. Y apenas se han detectado la mitad. En torno a doscientas mil personas padecen la lepra, pero no están en tratamiento. Es posible que nunca lo estén.

Una enfermedad antigua

Así se define habitualmente a la lepra: como una enfermedad antigua. Junto con la disentería o la fiebre, la lepra es una de las 39 enfermedades que aparecen en la Biblia. Se han encontrado esqueletos afectados por la lepra en yacimientos arqueológico que datan, al menos, en 4000 años a este mal de la piel que, sin embargo, no ha contado con una cura hasta la década de los ochenta.

La información que se tiene hoy de la lepra desmiente, en gran medida, aquella que se había acumulado a lo largo de milenios, y que por ello se ha fosilizado en el imaginario de nuestra sociedad. Uno de los argumentos que han resultado falsos es el de que la lepra es de carácter muy contagioso. El tratado médico hindú Sushruta Samhita, redactado entre los siglos tercero y cuarto antes de Cristo, y que ha gozado de gran predicamento hasta épocas muy recientes, asegura que “la lepra es una enfermedad muy contagiosa [que puede contraerse] durmiendo donde durmió un leproso [o] respirando el aliento de un leproso”.

Hoy, sabemos que para infectarse de lepra, uno debe permanecer en contacto prolongado con un enfermo y no ser inmune de manera natural (el 99% de personas lo son). La Fundación Fontilles, dedicada a la erradicación de la lepra, señala que “en contra de la creencia popular, la lepra presenta un escaso contagio, que sólo se produce al convivir con la persona afectada en condiciones de hacinamiento, mala alimentación y falta de higiene, lo que vincula su transmisión a situaciones de pobreza”.

Por eso, el denominador común de los países afectados por la lepra es la pobreza. En Somalia, se pasó de detectar, en tres años, algo más de seiscientos casos a casi dos mil quinientos. India ha recorrido un camino inverso: cada vez se diagnostica a menos enfermos. En 2019, se han registrado 114.451 casos de lepra, frente a los 135.485 de 2019. Las recaídas ocasionadas por esta enfermedad también han aumentado en un 15,9%. Y conviene recordar que estos datos hablan del 2019; antes de que se produjese la pandemia de coronavirus. Los de 2020 serán, sin duda, más deficitarios.

“Al contrario de lo que ocurre con otras enfermedades, en el caso de la lepra el descenso de nuevos casos no es una buena noticia, pues no implica una disminución en su transmisión sino en los esfuerzos para su detección”, señala Eduardo de Miguel, coordinador de proyectos de cooperación internacional de Fontilles.

La tragedia de ser un leproso

La visión social del enfermo se ha construido a partir de la del leproso. El primer enfermo de lepra fue, amén del paciente cero de este mal, el paciente cero de la estigmatización. A lo largo de la historia, el hombre que sufría de lepra debía alejarse de una sociedad de la que, desde el primer síntoma, dejaba de formar parte. Las leyes lo obligaban.

Muchas de estas leyes siguen en vigor, aun a pesar de que cuanto se sabía, y se temía, de la lepra se ha probado falso. “La lepra es, con facilidad, la enfermedad más incomprendida de la India”, dice Anubhuti Jain en su estudio denominado La discriminación contra las personas afectadas por la lepra como una violación de sus derechos humanos internacionales. El artículo apunta que, en la India, persisten más de mil “colonias para leprosos” (el término, en sí, se considera ofensivo), que estos no pueden abandonar por un periodo de tiempo indefinido. Los motivos para disolver un matrimonio equiparan la lepra al maltrato; aquel que sufre de lepra es vetado de un sinnúmero de empleos, incluido el de profesor universitario, y carece del derecho a presentarse a unas elecciones. También está obligado, si desea viajar en transporte público, a comunicarle su enfermedad al conductor, y este puede negarle el acceso. Un artículo llega a prohibirle al contagiado de lepra el derecho a asistir a clase o a tomar prestado un libro en una biblioteca pública. En total, son 119 leyes las discriminan al infectado por esta enfermedad en la India y que, indirectamente, fundamentan y legalizan su segregación.

El estigma de la lepra es tan pesado que se ha buscado combatirlo nominando a lepra de otra forma: Enfermedad de Hansen. “Si no acabamos con el estigma de la lepra, no podremos acabar con la enfermedad”, dicen desde la Fundación Fontilles.

El impacto de esta enfermedad en nuestro país es mínimo: 16 pacientes en tratamiento (uno de ellos en Andalucía) y dos nuevos casos. Es en el tercer mundo donde conviene centrar los esfuerzos. La ciencia ya ha dado respuesta a muchas de las incógnitas que se planteaban a raíz de la lepra. Ahora, es la sociedad la que debe enfrentarse a ella. La lepra tiene cura. Su estigma, indudablemente, también.