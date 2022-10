La música, receta para la depresión

Sin embargo, demostrar los resultados de este tipo de terapias con «estudios sólidos es muy difícil».

«Funciona, pero hay que demostrarlo con datos», dice Artal, quien recibe una respuesta «muy positiva» de los pacientes cuando «consiguen romper la barrera del no me apetece o he perdido la costumbre».

El truco, en su opinión, es «cambiar el lenguaje de la depresión que te deja sin ganas» con medicación, relación médico-paciente y psicoterapia. «A medida que lo va haciendo (el paciente), va cogiendo más ganas», apostilla.