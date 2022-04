La OCU alerta de unos adelgazantes que son «pura palabrería»

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este lunes que muchos de los complementos adelgazantes que se venden online son "pura palabrería" que no cuentan siquiera con la autorización de las autoridades sanitarias para su venta e incluso podrían presentar efectos no deseados.

La OCU ha realizado un estudio en colaboración con otras dos asociaciones de consumidores de Bélgica e Italia a partir del análisis de 78 complementos -28 comprados en Italia, 30 en Bélgica y 20 en España- que se venden en las principales plataformas -Amazon, Alibaba y Promofarma, además de las webs de los propios productos.

Las conclusiones "son preocupantes": 12 de los 20 productos adquiridos en España no están autorizados para venderse en nuestro país y, en muchos casos, son "productos fantasma" que desaparecían igual que habían aparecido", lo que "dificulta su seguimiento cuando queremos reclamar o comprobar si lo que nos ha llegado es igual a lo que habíamos visto".

Tres de los productos ni siquiera llegaron, uno de ellos porque fue retenido en aduanas; los 17 restante tuvieron un precio medio de 0,26 euros por cápsula, lo cual puede llegar a elevar el coste del "tratamiento" hasta los 104,85 euros mensuales.

Para saber la hipotética eficacia de estos productos, las organizaciones mandaron analizar su composición, y la conclusión es que la combinación de la mayoría de ingredientes que presentan "no han demostrado su eficacia" y, si lo han hecho, no están en la concentración necesaria. Incluso pueden tener efectos adversos.

Cafeína, garcinia y glucomanano son los más comunes, presentes en uno de cada tres complementos.

La primera, ayuda a eliminar más rápidamente líquidos por la orina, pero "esa pérdida de agua es temporal y no genera una disminución del peso significativa", a lo que se suma que "puede causar ansiedad, nerviosismo, insomnio, angustia, trastornos gastrointestinales, temblores y taquicardia". Si ya se toma café, té o bebidas energéticas, "es fácil" superar los niveles de ingesta segura.

Mientras que sobre la garcinia, una fruta comestible que aporta ácido hidroxicítrico, con lo que presume de tener efectos sacientes, estimular el metabolismo y modular el apetito, "hay serias dudas sobre esos efectos".

Por contra, sí que puede causar hepatotoxicidad, nefropatía, toxicidad cardiovascular, hipomanía o toxicidad por serotonina y psicosis.

El glucomanano es una fibra dietética muy soluble que, si se ingiere en determinadas condiciones, produce sensación de saciedad, pero tampoco está exenta de efectos indeseados, de forma que es "posible que el consumo de 3 g/día durante 12 semanas derive en algunos casos en molestias digestivas como diarrea o estreñimiento".

Se trata del único ingrediente para el que está autorizada la alegación "ayuda a adelgazar cuando se sigue una dieta baja en calorías"; sin embargo, la mayoría de los productos no pueden alcanzar la concentración necesaria de 3 g/día para lograrlo.

Ninguno de los complementos analizados por la OCU contenía sustancias ilegales, pero sí uno de los que fueron comprados en Italia (que también se anuncia en una tienda online en España): el anfetaminilo, un derivado de la anfetamina cuya comercialización está prohibida desde hace tiempo.

Muchos de los suplementos contienen té verde, guaraná, alcachofa, algarrobo, aloe vera... o sus extractos; incluir estos ingredientes "naturales está de moda", pero por ahora "todas las alegaciones relacionadas con las propiedades de plantas están a la espera de ser validadas".

Igualmente, y aunque la ley prohíbe que la publicidad de estos productos induzca a pensar en beneficios para la salud o decir que ayudan a perder peso, grasa o el apetito, "es raro" el que no lo hace, usando nombres como Quita Kilos, Adiós Kilos Plus, Termo Quemagrasas, Reduslim, Xtra Slim, Adelga Slim, Weight Control Slim, Dream Body, Magrifit Flash, cita la OCU como ejemplos.

Por todo ello, la OCU ha solicitado a la Aesan mayores controles, no solo por el fraude que supone la comercialización de productos no autorizados, sino por sus posibles efectos no deseados.