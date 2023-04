Los mayores de 55 años cambian su perfil

A pesar de todo, el informe constata un breve repunte de esta preocupación por la vivienda entre los mayores de 80 años, algo que, según los autores, "podría tener que ver con problemas relacionados con la accesibilidad" , por ejemplo, si no consta de ascensor.

Tras la jubilación, los mayores de 55 años perciben un sentimiento generalizado de falta de pertenencia y de desaprovechamiento de su talento. A un tercio le gustaría poder compatibilizar un trabajo remunerado con su pensión de jubilación, pero la mayoría no lo haría por dinero, sino por mantenerse activo .

Salud, pensión y ahorro, seguridad, talento, ocio, soledad, brecha digital y vivienda conforman las principales preocupaciones de los mayores de 55 años. No obstante, este informe constata que a los sénior no les preocupa su salud mucho más que a segmentos de edad más jóvenes.

Al contrario de lo que se considera, el estudio resalta que los mayores de 55 años han realizado en su mayoría una rápida adaptación al mundo digital, lo que les hace conscientes de sus carencias formativas en términos de manejo de tecnología y ciberseguridad.

No obstante, su utilización masiva de medios digitales no impide que sea un segmento de edad "muy sensible al trato personal e individual, producto de una educación y unos valores socioculturales predigitales", subraya el informe.

En él se constata que el número de personas mayores de 55 años que accede de manera 'online' a contenidos de banca se ha disparado un 35% desde enero de 2020 hasta ahora, acercándose a los 10 millones de personas, el equivalente al 86% de la población digital de este segmento de edad.

De acuerdo con el estudio, el 99% de los internautas sénior accede mensualmente a Internet desde el teléfono móvil, mientras que casi el 44% lo hace también desde un ordenador, lo que demuestra que se trata de internautas 'multiplataforma'.

Las categorías temáticas más consumidas por los mayores de 55 años en su navegación en Internet son automoción, belleza y moda, deportes, estilo de vida, noticias, retail, telecomunicaciones y viajes.