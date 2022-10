Los peligros de vapear

Fumar es malo para la salud, es algo que es conocido ya por todos pero vapear, ese «medio alternativo» que se ofreció contra el tabaco, tampoco es que sea la panacea y tiene peligros que, poco a poco, van saliendo a la luz. Los especialistas han indicado que 30 minutos de vapeo equivale a multiplicar por cuatro el riesgo de estrés oxidativo celular. ¿Esto que provoca? Pues provoca el envejecimiento de las células y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares o el temido cáncer.

El estudio se ha publicado en JAMA Pediatrics y nos habla de cómo se tomo a un grupo de jóvenes entre 21 y 33 años, analizando la edad a la que comenzaron a vapear -con o sin permiso de los padres-. Del estudio salieron muchos conceptos equivocados que se tiene con respecto al vapeo como, por ejemplo, que es un 95% menos dañino que el fumar tabaco. Afirmar que es un 95% menos nocivo no está respaldado por ninguna evidencia científica. Lo que sí es una certeza es que el vapeo provoca un aumento de las posibilidades de sufrir enfermedades pulmonares inflamatorias, aumentas la secreción de mocos (como ocurre con los fumadores) y originar casos de bronquitis o acumulación de grasa en el hígado. Además han surgido, en los análisis, sustancias aparejadas con el cáncer como el caso de los carbonilos, el acetaldehído y algunos metales pesados.

También se debe tener cuidado pues muchos líquidos contienen nicotina, no obstante no es lo único que provoca adicción al vapeo, sin o también los sabores, las sustancias que se emplean para hacer más agradable « la experiencia» y que son nocivas y cancerígenas.

Vapear no es inofensivo, se considera la puerta de entrada para los que serán nuevos fumadores centrándose en los más jóvenes -con el daño que ello puede provocarles. Los atractivos que se presentan son muchos, por colores, por sabores. Cada «bote» tiene entre 500 caladas o 1000 (dependiendo del tamaño) y el precio es relativamente económico -aunque tiene un comercio amplio aparejado en cuanto a sabores, resistencias, boquillas...-. Pero hay que tener cuidado, de hecho con los sabores con nicotina el doctor Carlos Rábade, neumólogo y coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) indica: «A través de estos productos se puede administrar unas cantidades mayores de nicotina y, como consecuencia, crear adicción. No hay estudios que afirmen que los cigarrillos electrónicos tienen más tóxicos que los convencionales, pero que tengan menos cantidad no significa que provoquen menos daño. El humo del cigarrillo electrónico es aire contaminado de agentes como el propilenglicol, la glicerina y agentes irritantes y carcinógenos. Todos ellos son productos nocivos para la salud respiratoria». Igualmente, con respecto a la nicotina, Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), recuerda que «tiene efectos negativos sobre la salud cardiovascular y es un carcinogénico en sí mismo».

El propilenglicol y la glirecina producen irritación en las vías respiratorias e infecciones, además cuando se calientan, por la acción de la batería y resistencia, generan compuestos cancerígenos como el formaldehído, acetaldehído y acroleína. Zamorano explica sobre todo ello: El mal llamado vapor de estos cigarrillos —en realidad es un aerosol— es tóxico y cancerígeno: además de nicotina, contienen metales pesados asociados a la aparición de tumores y partículas finas PM2.5, que llegan al final del pulmón. Nos quieren vender que tirarse de un tercer piso es mejor que tirarse de un décimo». También provocan un perjuicio a las personas que están cerca del fumador o el vapear, el llamado «vapeador pasivo».

Las estadísticas son abrumadoras, en España el 48,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años los habían utilizado en alguna ocasión. Los pods llamas la atención, los sabores y la moda hacen el resto y no se debe olvida lo nocivo que es todo ello. «El tabaco mata al 50% de sus consumidores: es la única sustancia que siguiendo las indicaciones del fabricante causa tanta mortalidad. Para seguir el negocio tienen que buscar nichos de mercado en gente joven. Desde luego, estos productos no van dirigidos a ancianos» indica Zamorano. «El simple hecho de utilizar estos productos normaliza la conducta de fumar y ponen en riesgo la salud pública de jóvenes y adolescentes» apostilla Rábade.