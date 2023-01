Miedo a “Kraken”: llega la temporada de “contagios” del Covid-19

Tiene nombre de monstruo legendario, “Kraken” y es la subvariante de Ómicron, del Covid-19, aunque realmente su denominación científica sea XBB 1.5 que destaca por su alta tasa de contagios, mucho más que con Ómicron.

Según las estimaciones médicas puede ser la responsable de una oleada de contagios que podría ser la mayor de las vividas en dos años. Fue detectada, por primera vez, en Estados Unidos y, tras él, en otros treinta países como Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia, entre otros.

Síntomas

Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) se indica que los síntomas son similares a los que se tienen cuando se contagia la persona de Ómicron, a saber: similares a un catarro común, fiebre puntual y malestar; no tiene mayores consecuencias pero siempre pueden existir las complicaciones, sobre todo tienen una mayor complejidad cuando se tiene/sufre una afección respiratoria.

En la tabla de síntomas encontramos:

· Dolor de garganta.

· Fatiga extrema.

· Fiebre.

· Mucosidad y congestión nasal.

· Tos.

· Dolor de cabeza y las articulaciones.

· Pérdida ocasional del gusto y el olfato.

Tampoco debe confundirse con otros brotes existentes como de Gripe A o neumonía, la variante “Kraken” surge de la mutación F486P por la que el coronavirus vence con más facilidad las defensas del organismo y lleva a infectar con más profusión.

Propagación de “Kraken”

En la actualidad, tomando como modelo a Estados Unidos, se estima que el 40% de los contagios son provocados por “Kraken”, por XBB 1.5, siendo la subvariante dominante. Tiene especial incidencia en personas “vulnerables por edad o padecimientos previos, especialmente los relacionados con la baja inmunidad”.

El pasado viernes 6 de enero, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos informó de que es probable que la variante XBB.1.5 del coronavirus sea resistente al fármaco 'Evusheld' contra la covid-19, que comercializó el laboratorio británico AstraZeneca, utilizado en personas que eran consideradas de alto riesgo (en Estados Unidos).

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) no prevé que la subvariante XBB.1.5 aumente los casos de covid-19 en Europa durante el mes de febrero al tener niveles bajo -aún-: “Existe el riesgo de que esta variante pueda tener un efecto creciente en el número de casos de covid-19 en la UE, pero no en el próximo mes, ya que la variante actualmente sólo está presente en niveles muy bajos”.

En España el pasado 9 de enero, el Ministerio de Sanidad, actualizó los datos de la pandemia por Covid-19, por el SARS CoV-2, en el informe de indica que el linaje XBB.1.5, cuyo porcentaje ha registrado un aumento en las últimas semanas en Estados Unidos (habría superado el 25% en la primera semana de enero), se ha detectado de forma puntual hasta la fecha en España. El 8 de diciembre se designó como variante de interés al linaje recombinante XBB.

Opinión de los expertos

Rafael Bengoa, médico y ex director del Sistema de Salud de la OMS, decía: “De momento son linajes, por lo tanto no hay que estar preocupados como si fuesen variantes que evitasen todas las herramientas que tenemos ante este virus”. Añadió que: “Simplemente, no se sabe aún si las vacunas sirven para Kraken, entonces de momento es mejor seguir recomendando la cuarta dosis. Las vacunas nos protegen muchísimo, más las infecciones naturales que hemos tenido. A lo que no estamos protegidos es a la nueva variante que podría surgir de China dentro de unas semanas o unos meses”.

Esto contrasta con la decisión de China de abrir sus fronteras -dado que se acerca el Año Nuevo Chino y se generan millones de viajes en todo el mundo-, se rebaja la categoría del coronavirus de lo que es un nivel A a un nivel B, algo que ha sido reprochado por muchos países. Con esto se acaba, en China, la política de “Covid cero” mantenida hasta este momento y que es la causa objetiva por la que se imponen a los viajeros de ese país, o con transbordos, de una prueba negativa en las últimas 48 horas. “Es evidente que hay más riesgo con gente proveniente de China que de otros países, yo creo que se controlará esto en dos o tres meses aunque los restos de esta infección van a durar años” decía el experto al respecto.

El mensaje, sin dudas, más importante fue: “No hay que esperar sentado a que surja esta variante, sino plantear un plan por si acaba pasando esto. Es evidente que nos puede hacer daño, pero de una manera más leve por la vacunación”.

La epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove, afirmó sobre “Kraken”:“Es la variante más transmisible detectada hasta ahora”.

Rafael Bengoa además recuerda: “Sigue siendo conveniente en lugares cerrados y transporte público usar mascarilla, en plena epidemia de gripe y coronavirus”.

Cualquier medida de prevención/precaución es poca en la lucha contra un coronavirus que aún está vivo y cuyas subvariantes pueden generar muchos contagios y muertes.