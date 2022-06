Pedido de la OMS por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que se debe luchar contra «el estigma» vinculado a la viruela del mono, porque podría disuadir a los enfermos de buscar atención médica y dificultar con ello su contención.

La viruela del mono, de la que se han confirmado 550 casos en 30 países no endémicos, ha sido detectada en particular -aunque no de forma exclusiva- entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

«Todos debemos trabajar duro contra el estigma, que no solamente es equivocado, sino que puede impedir que individuos afectados busquen atención y hacer más difícil detener la transmisión», advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

Aclaró que «cualquiera puede infectarse con la viruela del mono si tiene contacto físico cercano con alguien que está infectado».

NUEVOS CASOS SEGUIRÁN APARECIENDO

La responsable técnica de la viruela del mono en la OMS, Rosamund Lewis, anticipó que los casos seguirán aumentando fuera de Africa central y occidental, donde es una enfermedad endémica.

Ello debido a que la gente que se infectó en las últimas semanas transmitió el virus a otros durante el tiempo en que desconocían su condición.

Los primeros casos fueron reportados a mediados de mayo, pero ahora se sabe que hubo transmisión que no fue detectada y que duró algún tiempo, aunque los especialistas todavía no han podido determinar si fueron semanas, meses o un par de años.

«Lo que estamos intentando ahora es detener la propagación a través del seguimiento de contactos y el aislamiento de personas diagnosticadas y con síntomas», comentó Lewis.