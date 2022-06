Quirónsalud alertan sobre la importancia en la identificación y la prevención del cáncer de piel

Con motivo de la semana del Euromelanoma, los hospitales Quirónsalud de Andalucía, y en concreto Quirónsalud Sagrado Corazón, Infanta Luisa, alertan sobre la importancia en la identificación y la prevención del cáncer de piel, el tipo de cáncer más común, aunque el más fácil de curar si se diagnostica y se trata a tiempo.

Por este motivo, durante esta semana de sensibilización los hospitales se suman a la AEDV, con consultas gratuitas para las que se puede solicitar a través de las webs ‘euromelanoma.aedv.es’ o ‘http://www.euromelanoma.org/spain’. Igualmente se montarán mesas de sensibilización, en las que se explicará la importancia de la fotoprotección para proteger la piel ante el sol, principal causante del cáncer de piel y en las que se regalarán muestras de protección solar a todos los que se interesen. La dermatóloga de Quirónsalud Sagrado Corazón Amalia Pérez Gil insiste en que «hay que enfatizar, más en esta época en la que entramos, en lo importante que es la protección solar y evitar las quemaduras solares sobre todo en los niños».

En este sentido, los expertos de Quirónsalud recuerdan que es recomendable la autoexploración periódica, observando la posible evolución de la lesión con un reportaje fotográfico. Para saber identificar de manera más precisa un posible cáncer de piel, los dermatólogos recuerdan la efectividad de la “regla ABCDE”. La A, asimetría, una parte de un lunar o mancha de nacimiento (angioma) no es igual a la otra; B, borde, si es irregular, desigual, con reborde o borroso; C, color, que no es el mismo en todos lados y puede incluir matices marrones o negros; D, diámetro, más grande de 0,6 cm (tamaño del borrador de un lápiz); E, evolución, cambia en cuanto a tamaño, forma o color. “Si se detecta alguna lesión con estas características, es esencial acudir a un dermatólogo para el diagnóstico precoz” apunta la dermatóloga de Quirónsalud Infanta Luisa Teresa Ojeda Vila.

Conforme a esto, potenciar los métodos para la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel se ha convertido en una de las metas a alcanzar por parte de los dermatólogos. Con este objetivo, Quirónsalud ha puesto en marcha la Teledermatología con un innovador método, que ya está activo en todos sus hospitales de Andalucía, que agiliza todo el proceso de identificación, diagnóstico y tratamiento. Basado en la modalidad semipresencial y el uso de la dermatoscopia con luz polarizada, el paciente obtiene el diagnóstico y el posible tratamiento en 48 horas y, en caso de tener que ser intervenido, se someterá a la cirugía en un plazo de 14 días.

Cirugía de Mohs para el tratamiento quirúrgico del melanoma

En el caso de detectar un melanoma, el tratamiento quirúrgico más empleado sigue siendo la cirugía convencional y biopsia selectiva del ganglio centinela. Sin embargo, para tratar algunos tipos de melanomas malignos se ha desarrollado la cirugía de Mohs, que ya se aplica con éxito en hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa. El lentigo maligno melanoma es susceptible a ser intervenido con esta nueva técnica quirúrgica para delimitar la extensión en superficie de la lesión.

Según indica el doctor Tomás Toledo, especialista en Cirugía de Mohs de los hospitales sevillanos, “en el caso de lentigo maligno melanoma se utiliza una modificación de la cirugía de Mohs: la técnica spaghetti. Actualmente, somos los únicos centros privados de Sevilla que la realizan, siendo la indicada en el tratamiento del lentigo maligno melanoma y otros cuadros, como la enfermedad de Paget extramamaria” concluye.

La incidencia del cáncer de piel es la más elevada en todo el mundo y aunque el de tipo melanoma es de los menos frecuentes, es el más agresivo. En España se detectan alrededor de 6.000 nuevos casos de cáncer de piel de tipo melanoma, según la Sociedad Española de Oncología Médica. Por todo ello, atender a los consejos de prevención, como utilizar métodos de protección, como cremas solares, gafas, gorras y ropa, evitar la sobreexposición al sol, evitar el bronceado con rayos UVA y proteger a los niños del sol, es una forma de concienciarnos de la importancia de nuestra piel.