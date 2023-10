Salud mental a los 65: Más cafés en compañía para estar menos deprimidos y empastillados

De cualquier modo, está convencida de que esta población es la más resiliente ante las adversidades, un bagaje que les sirve de escudo protector mental, lo que no quiere decir que sean inmunes. «Envejecer -asegura- es un éxito, pero necesitamos vivir cada vez mejor». Y eso sin salud mental es imposible.

Lo primero que quiere aclarar Carmen Rodríguez Blázquez, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), es que no es un grupo homogéneo: ni estamos igual a los 65 que a los 80, ni todos llevamos la misma mochila.

La soledad no deseada, el aislamiento, el edadismo y el deterioro físico y cognitivo inherente al envejecimiento amenazan la salud mental de nuestros mayores que, además, de momento no toman la iniciativa de buscar ayuda terapéutica pero reciben a cambio un exceso de psicofármacos.

«Se suelen dar sobre todo en contextos de aislamiento, de institucionalización o poco estimulantes, que no favorecen la independencia», aclara Ródenas, vocal de la Sociedad Española de Psicología Clínica-ANPIR.

Normalmente es el entorno el que acude a buscar ayuda en el sistema sanitario. «La iniciativa ahora es bastante secundaria», señala Ródenas, que augura no obstante que esta tendencia, fruto de factores culturales, va a cambiar con las nuevas generaciones de mayores.

«Nos queda mucho que aprender y hay que cambiar de mentalidad y dejar de asociar el envejecimiento a problema», prosigue Rodríguez; para erradicar los comportamientos discriminatorios por edad, son necesarias legislación, formación y sensibilización, incluso de los profesionales sanitarios, pero también fomentar las relaciones intergeneracionales.

El bienestar mental pasa también por dejar a los mayores, subraya la especialista en envejecimiento y calidad de vida, «el mayor tiempo posible en su sitio, en su vecindario, con su gente conocida y su tendero de la esquina» y, si no queda más remedio que institucionalizarlos, facilitarles que tengan la mayor autonomía posible, borrando esa imagen de «residencias como mataderos».

«Lo único que nos va a salvar de la soledad son las personas», enfatiza Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España. «Tener un perrito o un gatito es terapéutico», pero lo que es primordial es «con quién te tomas un café. Y si es fuera de casa, mejor».

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo lema este año es ‘Salud mental, salud mundial: un derecho universal’. Pero que en España no está garantizado.

«España no es país para viejos, España a veces no es país para mucha gente. Aquí no se avanza más que a abocar a la gente mayor hacia la soledad, olvidando a la gente que pasó antes por los caminos que andamos nosotros ahora y sin pensar que, al final, todos llegaremos ahí. Y eso -zanja- si tenemos la suerte de llegar».