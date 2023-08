Se enfrenta a un cáncer de colon y al dilema de los seis mil euros al mes de tratamiento

EFE ha consultado al Ministerio de Sanidad sobre este asunto y la posibilidad de retomar la aprobación de su financiación pública pero, de momento, no ha obtenido respuesta.

Sin embargo, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, en una nota pública de la reunión del 2 de marzo de 2023, acordó "la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), teniendo en cuenta la existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas similares a menor precio o inferior coste de tratamiento, así como criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario".

Susana Ketterer se enfrenta a la decisión de pagar de su bolsillo unos 6.000 euros al mes por un tratamiento de nueva generación contra su cáncer de colon metastásico ya que, a pesar de estar disponible en España, no está financiado por el Sistema Nacional de Salud. "¿Cuánto tiempo puedo costearlo? ¿Descapitalizo totalmente a mi familia?", se pregunta.

Tiene metástasis en diferentes órganos, su día a día es difícil: "Me noto muy deteriorada y muy cansada, cada dos por tres estoy en el hospital. Mi familia y mis amigos me dan muchísimo apoyo, pero mi casa es un valle de lágrimas".

Si no se lo costea, la alternativa son otros tipos de quimioterapia "que tienen unos efectos secundarios horribles y, además, una efectividad decreciente", como le han explicado sus oncólogos.

Susana Ketterer, que vive en Madrid, es una de las afectadas que se podrían beneficiar. "Mi necesidad es inmediata", relata a EFE la paciente que está a punto de terminar la quimioterapia, paso previo para empezar con el nuevo tratamiento pero se encontró con que no estaba financiado.

José Antonio Abella, de 67 años y residencia en Segovia, también se siente abandonado por el sistema de salud. Lleva casi dos meses costeándose este tratamiento con el sueldo de un médico jubilado, por lo que ha tenido que recurrir a los ahorros tras 38 años cotizando en MUFACE.

"Estamos en un dilema, todos queremos seguir viviendo, yo puedo tirar de ahorros un año, no más", afirma, además de asegurar que ha notado ya una cierta mejoría con el nuevo esquema terapéutico.

Considera que la decisión de no financiar este medicamento "es una pena de muerte invisible" para unos pacientes cuya mediana de supervivencia "está entre cuatro y ocho meses" y que no cuentan con mejores alternativas, "los otros tratamientos de base antiguos no son eficaces".

Ha emprendido acciones legales contra MUFACE; ha abierto una petición de firmas en Change.org y ha denunciado la situación ante el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), asociación que ha elaborado dos protocolos para activar casos ante la falta de equidad y retraso en la aprobación de medicamentos oncológicos.

"Estamos creando una sanidad de ricos y de pobres en España y condenando a muerte a muchos pacientes que no pueden costearse estos tratamientos", señala a EFE la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, quien el pasado 5 de julio se reunió con el ministro de Sanidad, José Miñones, para presentarle los citados protocolos y plantear la situación de José Antonio Abella, pero sin obtener una respuesta concreta de este caso.

"Nadie elige tener un cáncer, ni una determinada mutación, por eso pido que cuando sea la única opción de tratamiento posible, se cree un mecanismo para que los pacientes no tengan que morir, que les den el fármaco de forma excepcional", concluye Barragán en aras de encontrar una solución para pacientes como Susana o José Antonio.

Ana Soteras . EFE