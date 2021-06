¿Son los alimentos probióticos beneficiosos para la salud?

La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos define el término probiótico (a favor de la vida) como “microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped”. De igual forma, también hay muchas marcas que señalan en sus productos los beneficios que producen los probióticos para nuestra salud, concretamente sobre nuestro sistema inmunológico. Pero ¿es esto cierto?

Nutrimedia ha querido resolver esta cuestión a través de la publicación de un informe técnico donde se han repasado diversas investigaciones científicas que habían analizado los beneficios que producirían o no los alimentos probióticos sobre nuestro organismo. El resultado ha sido claro: el mensaje “los probióticos son beneficiosos para la salud” es posiblemente falso.

“Aparte de la leche materna, algunos de los principales alimentos que pueden considerarse probióticos son ciertas leches fermentadas como el yogur y el kéfir, que se asocian frecuentemente con beneficios para la salud. En esta evaluación se analiza si el consumo de este tipo de alimentos es realmente beneficioso para la salud”, afirma el equipo de Nutrimedia.

La evaluación realizada por Nutrimedia permite concluir que el consumo de productos lácteos con probióticos, en comparación con el no consumo de estos productos o el consumo de lácteos sin probióticos, posiblemente no se asocia con ningún beneficio para la salud. “En consecuencia, teniendo en cuenta los efectos observados en los estudios evaluados y su grado de certeza, se considera que el mensaje analizado asociado a una pregunta del público es posiblemente falso”, explican.

Los resultados de los estudios analizados en esta evaluación indican, con un grado de certeza en general entre bajo y muy bajo, que el aumento del consumo de alimentos probióticos (en concreto, lácteos fermentados) podría aportar poco o ningún beneficio para la salud respecto al no consumo de estos alimentos o al consumo de lácteos sin probióticos, a juzgar por los efectos en los desenlaces analizados.

“Para los dos desenlaces principales analizados (mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares), el efecto observado es inexistente o muy pequeño y el grado de certeza de estos resultados es bajo. En los otros tres desenlaces analizados relacionados con la inmunidad (la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral á y la interleucina 4) se observa un pequeño efecto beneficioso (ligera reducción), pero el grado de certeza de estos resultados sobre la salud es muy bajo, por lo que el efecto es incierto”, añaden.

Finalmente, desde Nutrimedia quieren dejar claro que la falta de pruebas actuales sobre los efectos beneficiosos de los probióticos no prueba que estos alimentos no sean beneficiosos para la salud, “simplemente indica que, de momento, no hay evidencias científicas sólidas”.