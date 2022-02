Un sencillo gesto diario que puede protegerte del Covid-19

Seguramente, tras cepillarse los dientes, usa un colutorio, un enjuague bucal. Algunos profesionales de la odontología dicen que no es necesario y, otros, por contra, indican que es una acción complementaria ideal en la limpieza dental. Pro hay un dato revelador e importante, certificado por las más importantes agencias sanitarias: el enjuague bucal protege del Covid-19. ¿De qué forma?

Puede ser una forma eficaz de protegerse del contagio, de la infección. Así desde las páginas de la prestigiosa revista Journal Of Oral Microbiology, un grupo de investigadores españoles han indicado que el secreto del enjuague bucal está en el CPC.

El CPC es el cloruro de cetilpiridinio que es un tipo de sustancia química que tienen buena parte de los colutorios así como pastas o dentífricos, además de pastillas o aerosoles para vías respiratorias superiores.

El CPC tiene unas características antisépticas y es muy util para eliminar bacterias que forman la placa dental y tiene un efecto muy positivo para prevenir le mal aliento o halitosis así como la gingivitis.

La fórmula molecular del cloruro de cetilpiridinio es C₂₁H₃₈NCl, siendo sólido a una temperatura ambiente pero, cuidado, pues una ingesta desproporcionada es tóxica pues tiene efectos secundarios tales como marchar los dientes con marcas marrones, si bien son sencillas de eliminar.

Muchas marcas presentes en el mercado usan este tipo de sustancia por lo que protegerse del Covid-19 es factible con este sencillo gesto.

Hablan los expertos

Al respecto Héctor Rodríguez Casanovas, decía: «La combinación del D-limoneno, que se extrae del limón y lleva años usándose en el sector de la alimentación y en aplicaciones médicas, y el cloruro de cetilpiridinio (CPC). Es una formulación que no existía hasta ahora en el mercado. La empresa argentina ha desarrollado y patentado el D-Limoneno bioencapsulado. Lo bioencapsulan, lo someten a un proceso químico, para que sea necesaria mucha menos cantidad para que sea eficaz. Sabemos que lo es con todas las bacterias periodontales y con hongos tipo cándida, que es muy frecuente en la boca. A nivel viral, como comprobamos con el SARS-CoV-2, es muy eficaz. Hay otros colutorios que también lo son, pero no llegan a este nivel».

El efecto dura «hasta cinco horas. Pero es imposible decir cuánto le dura a cada uno. Porque, por ejemplo, si lo uso antes de comer en un restaurante (lo que sería bueno porque baja la carga viral), al terminar el efecto antiviral ha ido desapareciendo pero ha ayudado a que haya habido menos virus en el aire durante la comida».

Usar un colutorio con esta sustancia es «añadir una capa más de protección, sobre todo con los asintomáticos, que nadie saben quiénes son. No todo es vacuna y mascarilla, hay más. El colutorio no evita tener covid, pero sí te ayuda a ser menos contagioso. Parece una tontería, pero cepillarse los dientes. Pero además, el que es covid positivo tiene que desinfectar luego el cepillo, algo que puede hacer dejándolo metido en un colutorio. Cuando dejas de ser positivo hay que tirar ese cepillo de dientes y usar uno nuevo porque si no puedes tener restos de covid en tu cepillo de dientes».

Un sencillo gesto que puede salvarle la vida.