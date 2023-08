Absuelto de violar a su compañera de piso al no mostrar ella «desagrado»

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a un varón de un presunto delito de agresión sexual por el que fue denunciado por una mujer con la que compartía vivienda, zanjando que las relaciones sexuales mantenidas por estas personas "se iniciaron con consentimiento tácito" entre ambas partes, pero aunque "evolucionaron por unos caminos que no eran los esperados" por la denunciante, la misma "no alcanzó a mostrar desagrado o reconducirlos" , con lo que el encartado creía contar con la "anuencia" de la joven.

Al punto, la sentencia prosigue relatando la llegada a la vivienda de las dos restantes compañeras de piso, así como que "concluido este segundo acto sexual", la denunciante "se mantuvo en la habitación varios minutos" más, hasta salir de la misma para ir a su cuarto, exponiendo que el acusado actuó siempre "con la creencia" de que la denunciante "accedía" a los actos desplegados.

Por eso, el tribunal absuelve al acusado del presunto delito de agresión sexual que se le atribuía, exponiendo que si bien la víctima denunciaba que el acusado "la sujetó fuertemente del pelo, hasta el extremo de causarle dolor" y actuó de un modo "carente de la menor delicadeza", besándola de una manera "no cariñosa o romántica"; "en caso de que se tuviese por cierto ese agarrón" del pelo, ese acto por sí mismo no puede considerarse como una actuación violenta encaminada a doblegar la voluntad contraria, que no se articula en modo alguno, sino que presentaría los tintes de un acto sin delicadeza, ajeno a todo cuidado, pero no integrador de un acto de violencia propio de la agresión sexual".