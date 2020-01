Adiós a Eduardo Abad, el alma de la fotografía en EFE

«En esto, quien se considere mejor que los demás, es tonto. Los fotógrafos siempre hemos dependido de la suerte. Con 40 años de experiencia o los que quieras, la jerarquía no sirve: te colocas a la izquierda o a la derecha, y te puedes comer la foto. Y un chaval que acaba de empezar lo hace mejor que tú». Con esas palabras, dignas de alguien lleno de sabiduría, explicaba cómo hay que afrontar la profesión de fotoperiodista Eduardo Abad (Madrid, 1952), que hoy ha fallecido tras ser durante muchos años un referente de su profesión desde su puesto en la Agencia Efe en Andalucía.

Eduardo Abad era un hombre tranquilo, de los que asumía con paciencia las cientos de preguntas que puede hacer alguien que empiece en esta profesión, y de los que captaba imágenes para la historia con la naturalidad de alguien que, simplemente, hacía lo que mejor sabía hacer, pero de forma superlativa.

Por eso, cuando lo llamaban maestro, reaccionaba explicando que “la única diferencia entre compañero y maestro, es que llevas muchos años. Pero siempre he dicho que todos aprendemos de todos: si yo he enseñado algo, alguien me ha enseñado a mí. Y puedes aprender del veterano y de quien acaba de llegar, porque todo el mundo tiene ideas. Hay chavales que empiezas y los ves hacer cosas que no se te habían ocurrido”.